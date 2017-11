Chrome lässt dich anonym Instagram-Stories anschauen

Manchen Menschen folgt man aus bestimmten Gründen absichtlich nicht „offiziell“ auf Instagram und anderen Social-Media-Plattformen und weiß doch sehr detailliert, was sie in ihrer Freizeit da so treiben. Weil man ihnen "heimlich" dabei zusieht, wie sie ihr Leben in den sozialen Netzwerken präsentieren. Das funktioniert oft erstaunlich gut. Doch bisher gab es einen Endgegner für alle Social Media-Detektive: die Instagram-Stories.

Denn die kann man nicht anschauen, ohne dass ihr Urheber davon erfährt. Was prinzipiell kein Problem ist, wenn man sich auch im echten Leben kennt und mag – aber wenn es sich bei demjenigen um einen Exfreund oder den neuen Macker der Exfreundin oder diese dumme Ziege aus der 11b handelt, deren Bewegungen im Netz man ja eigentlich nur aus purem Hass genau verfolgt, dann fühlt man sich schnell ein wenig stalkermäßig –und das vielleicht mit Recht.