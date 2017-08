"Ein gestrandeter Wal in Paris ist unmöglich, aber trotzdem haben es die Menschen geglaubt"

In Paris strandet ein 17 Meter langer Pottwal am Ufer der Seine. Passanten stehen fassungslos drum herum, während Forscher den Kadaver des Tieres untersuchen. Manche weinen, andere stehen nur betroffen da. Niemand kann so wirklich glauben, dass tatsächlich ein Wal in Paris gestrandet ist – aber irgendwie tun sie es dann doch.