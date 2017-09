"Tinder erlaubt uns, oberflächlich zu sein"

Hast du Tinder vor dem Buchprojekt auch benutzt?

Ich nutze Tinder tatsächlich schon von Anfang an – zunächst nur um Fotomodelle zu akquirieren, ich bin ja auch Fotografin. Zum Dating nutze ich die App erst seit diesem Jahr. Ich hatte niemals beabsichtigt, Tinder zum Schreiben von Texten zu nutzen. Allerdings haben mich die Dinge, die ich dort nach und nach erlebt habe, so sehr aufgewühlt und zum Nachdenken angeregt, dass ich nicht umhin kam, diese Plattform auch literarisch zum Thema zu machen.

Was ist dir denn da passiert?

Ich glaube, ich habe in den letzten neun Monaten alles auf dieser Plattform erlebt, was man erleben kann – nur einen Partner habe ich nicht gefunden. Frustrierend sind Gesprächsabbrüche; Leute, die sich nach ersten Begegnung einfach nicht mehr melden, obwohl es eigentlich ein schöner Abend war. Absurd ist, wenn man eine Person trifft, die plötzlich ganz anders ist als im Chat oder im Laufe des Abends schräg wird. Oder wenn man plötzlich in einer Wohnung steht, die aussieht wie aus einem Horrorfilm. Ganz schlimm ist es, wenn der Mann sich darüber aufregt, dass ich getrennt bezahlen will. Das finde ich auch absurd.

Gab es auch positivere Verläufe als die in deinem Buch?

Ja, zum Beispiel neue Freundschaften oder sehr intensive Begegnungen, von denen beide wussten, dass es eine einmalige Sache ist. Unterm Strich hält es sich die Waage. Trotzdem irritiert mich die Art und Weise, wie wir gegenwärtig miteinander umgehen, und daher habe ich angefangen, darüber zu schreiben. Gerade eine App wie Tinder gibt mir einen sehr konzentrierten Ausdruck der Gegenwart.

Inwiefern?

Es hat mir eine neue Perspektive auf mich und meine Umwelt gegeben, ein Gefühl für den Zeitgeist . Und mich auf viele Fragen gebracht – zum Beispiel, warum ich einer Generation angehöre, der es schwer fällt, sich auf andere einzulassen oder sich anderen zu öffnen. Um auf solche Fragen oder Beobachtungen zu kommen, muss ich in Kontakt treten mit anderen Menschen, mir meine Umwelt anschauen und mich ihr auch stellen – genau diese Möglichkeit gibt mir Tinder weit über meine Bubble hinaus.

Gab es ein Match, das du als dein Skurrilstes beschreiben könntest?

Sehr lustig fand ich es, als mir ein Typ innerhalb von zwei Minuten an die 50 Nachrichten geschickt hat, einschließlich Irritation darüber, dass ich nicht reagiere, obgleich er mir kaum Zeit dazu ließ. Skurril waren auch Gespräche darüber, warum ich keine One-Night-Stands will. Da wird mir dann oft vorgeworfen, ich sei frustriert. Dann wunderten sich viele Männer über den Ausdruck „Feministin“ in meinem Profil – so was hilft mir aber natürlich auch, Personen auszusortieren, die ich gar nicht erst treffen will. Ergo habe ich auch selbst einige Matches wieder gelöscht.