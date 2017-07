Digital Natives werden komplett überschätzt

Eine ganze Generation, die Multitasking beherrscht und durch den täglichen Umgang mit der Technologie auch noch IT-Profi ist – so wünschen es sich unsere zukünftigen Chefs und so denken auch unsere Eltern über uns. Dass manche von uns schon an Excel-Tabellen verzweifeln, will keiner, der älter als 35 ist, hören. Doch jetzt gibt es den Beweis: Wir sind weder technisch affiner als andere Generationen, noch beherrschen wir Multitasking. Das sagt zumindest eine neue Studie in dem internationalen Fachmagazin „Teaching and Teacher Education“ für Pädagogen.