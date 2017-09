Warum mich eure Augenbrauen-Trends überfordern

Da kam Cara Delevingne und plötzlich war es voll in Ordnung, die Brauen sprießen zu lassen wie die Achselhaare in den 60ern. Seitdem arbeiten alle an der perfekten Cara-Brauen-Kopie: dicht muss sie sein, aber nicht struppig; dunkel, aber nicht zu dunkel, und am besten noch mit Persönlichkeit. Eigentlich waren meine Freundinnen und ich vor Cara ja darauf bedacht, uns die Brauen mikroskopisch dünn zu stutzen, bis nur mehr zwei schmale Linien übrigblieben. Schwer genug! Da steht man mit gezückter Pinzette vor dem Spiegel, sucht pingelig nach jedem einzelnen überflüssigen Haar – und hat plötzlich eine kahle Stelle mittendrin. Und dann kommt Cara und mit aller Macht muss man plötzlich jedes jemals ausgezupfte Haar wieder mühsam zusammensuchen und festkleben. Den meisten ist dann aber doch der Absprung zu einer schön geschwungenen Braue gelungen. Nur ich habe noch immer nur verwunderte Striche oder wütende Balken im Repertoire – und zähle mich deshalb mittlerweile stolz zu den Brauen-Hype-Verweigerern.