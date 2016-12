Die Idee des Jahres: Ein Konzert am 20. Januar mit all den Acts, die Trump nicht kriegen konnte

Eine Petition auf change.org für dieses „Freedom Concert“ gibt es schon.

Wie wird die Amtseinführung aussehen?

Noch ist nicht klar, wie Trumps Amtseinführung aussehen wird und wer bei den beiden offiziellen Bällen am Abend auftreten wird. Zwar ist seit Dienstag eine offizielle Website für die Inauguration online, doch die enthält bislang relativ wenige Details. Klar ist, dass am Tag vor der Amtseinführung ein Konzert stattfinden wird. Doch bislang steht auf der Website nur zu lesen, dass „eine sehr gemischte Gruppe von Künstlern“ auftreten würde, sowie Trump und sein Vize Mike Pence.

In einem Interview mit der amerikanischen Tageszeitung USA Today erklärte Boris Epshteyn, einer der Organisatoren, dass all die Berichte über die verzweifelte Suche nach Künstlern vollkommen aus der Luft gegriffen seien. Es hätten sich im Gegenteil unzählige A-List-Entertainer aus der ganzen Welt gemeldet, die auftreten wollten. Selbstverständlich gäbe es ein großartiges Entertainment-Programm, von dem er aber noch nichts verraten könne.

Zur Not kann Donald Trump auch immer auf seine Familie zurückgreifen, was der Mann ja bekanntermaßen sehr gerne tut. Seine Tochter Tiffany (das ist die, die bei den Wahlkampfveranstaltungen immer woanders sitzen musste, als die anderen Trump-Kinder) könnte in der Not aushelfen und mit ihrem Song „Like a Bird“ auftreten. Wobei man zu dieser Maßnahme vielleicht wirklich nur in der aller-allergrößten Not greifen sollte, wie der Hörgenuss nahelegt.