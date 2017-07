In Göttingen sprießt der Hanf

Eigentlich eine feine Sache, wenn junge Menschen im Freien unterwegs sind. Wenn sie ihre Stadt mit Blumen und Gewächs aufhübschen, vernachlässigte Grünflächen bepflanzen, garteln. In Göttingen ist das seit ein paar Jahren besonders beliebt, fast schon eine Tradition. Allerdings sind nicht alle Bewohner begeistert von dem, was die Gruppe „Einige Autonome Blumenkinder“ in der Stadt aussät. Keine Begonien nämlich, keine Tulpen oder Gurkensetzlinge – sondern Hanf.

Seit 2013 pflanzen die Aktivistinnen und Aktivisten jedes Jahr Hanfsamen in Göttingen aus. Am Hauptbahnhof, auf Grünstreifen und gerne auch vor Polizeistationen. Sie wollen sich so für die Legalisierung von Cannabis einsetzen. Bei der Polizei stößt die Gruppe damit nicht unbedingt auf Gegenliebe. Immer dann, wenn die Pflanzen austreiben und im Stadtgebiet sichtbar werden, ziehen Polizisten durch Göttingen und reißen die Pflanzen aus.