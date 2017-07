Dein Frühstück verrät, wer du bist

So isst er:

Ausgiebigst. Jeden Morgen (auch werktags!) setzt er sich an eine für sich selbst akribisch gedeckte Tafel mit Tee oder Kaffee, einem weich gekochten Ei und einer Auswahl an Brot, allerlei Belägen und Aufstrichen, Joghurt und frischen Früchten. Genau genommen sieht es bei ihm jeden Tag so aus wie beim überteuerten Frühstück im Café. Während der Mahlzeit liest er die Zeitung von vorne bis hinten durch und räumt danach alles, was übrig geblieben ist, fein säuberlich verpackt zurück an seinen Platz im Kühl- oder Küchenschrank. Denn morgen kommt ein neuer Morgen und der will gefeiert werden.

So ist er:

Entspannt. Aber auch ein bisschen selbstgefällig.

So erklärt er seine Wahl:

„Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Oft freue ich mich schon abends vorm Einschlafen drauf!“

So reagiert er auf fremdes Frühstück:

„Wo ist denn hier der nächste Supermarkt? Ich würd da noch eben schnell hingehen und ein bisschen Pata Negra und ein paar Cocktailtomaten besorgen.“