"FaceApp" zeigt dir, wie du im Alter mal aussehen könntest

Problematisch außerdem: Die App lädt die Bilder zur Bearbeitung auf den Server des Herstellers, wobei sich nicht nachvollziehen lässt, wie sie verwaltet und wie lange sie gespeichert werden.

Was „FaceApp“ überhaupt bringt? Kurze Belustigung, das schon. Bei einem Testlauf in der Redaktion sind Sätze gefallen wie „krass, ich sehe aus wie meine Oma“ oder „der wär’ eine hübsche Frau“. Dass es irgendwie creepy ist, wenn einem die App ein Lächeln ins Gesicht pappt? Egal. Dass die Bildauflösung miserabel ist? Scheiß drauf. Ein paar lästige Warteminuten am U-Bahnsteig lassen sich damit schon verscheuern.