Facebook, was ist aus dir geworden?

„Ich habe das nur fürs Geld gemacht“, sagt Yaman Abuibaid. Der sechzehnjährige Kanadier betreibt mit einem Freund hotglobalnews.com, eine der erfolgreichsten Fake-News-Seiten überhaupt (Hier ein ausführliches Interview mit ihm). Ihre frei erfundenen Artikel wie „Hillary lieferte Waffen an ISIS“ oder „Trump hat schon begonnen, die Mauer zu bauen“ erreichten im Stellungskrieg des US-Wahlkampfes Millionen von Lesern. „Ich dachte lange, die Leute wüssten, dass wir nur Satire machen. Heute denke ich, dass 80 Prozent unserer Leser glauben, was wir schreiben“, sagt Yaman. 12.000 kanadische Dollar, ungefähr 8600 Euro monatlich verdiente Yaman in Spitzenzeiten über Anzeigen auf der Seite. "Es war fast zu einfach. Ich brauchte eine halbe Stunde für einen Artikel, der richtig viel Geld brachte."

Weil Schreiber wie Yaman meistens "nur fürs Geld" lügen, sind Fake-News nicht automatisch Propaganda, welche ja immer ein politisches Ziel hat. Sondern eher die Versilberung von Vorurteilen. Elitenhass, Demokratiefeindlichkeit, Realitätsflucht und Rassismus gab es lange vor Facebook und Fake-News. Aber erst im riesigen Netzwerk, über das inzwischen 40 Prozent der Amerikaner ihre Nachrichten beziehen, bekommen sie wieder eine Arena. Einen Resonanzboden. Eine interaktive Öffentlichkeit, die Yaman und andere wie ein Computerspiel durchspielen können. Auf Facebook umgingen im arabischen Frühling die Menschen die gleichgeschalteten Staatsmedien. Heute schlagen digitale Goldgräber wie Yaman die Medien mit ihren eigenen Waffen. Sie ahmen sie nach, pervertiert, lustvoll falsch. Und sehr erfolgreich.

Unter den meistgeteilten Artikeln vor der US-Wahl waren viele Fake-News. Sie wurden nicht parallel zu, sondern anstatt echter Nachrichten geteilt. Und für wahr gehalten. Buzzfeed fand heraus: Dreiviertel der Amerikaner können (oder wollen) Fake-News nicht von „echten“ Nachrichten unterscheiden. Manche Fake-News erreichten und überzeugten also Millionen von ihnen. Weil sie es nicht besser wussten. Weil sie ihre Vorurteile bestätigten. Weil es ihnen in den Anti-Establishment-Kram passte.

Ein reines Problem der leichtgläubigen Amis? In vielen Ländern, von Polen bis Malaysia, berichten Medien von ähnlichen Entwicklungen. Meistens mit eindeutiger politischer Programmatik im Hintergrund. Auch bei uns spült es, neben den fremdenfeindlichen Gerüchten von vergewaltigenden Flüchtlingen, immer mehr Fake-News oder zur Propaganda uminstrumentalisierte Satire in die Timelines. „Streit eskaliert: Türkei ruft 53.000 Kebab-Verkäufer aus Österreich zurück“, schreibt „Die Tagespresse“. Im Impressum der ansonsten unauffälligen Seite steht: „Satirezeitung. Alle Artikel sind frei erfunden.“ Was wiederum rechtsextremen Facebook-Seiten wie „Lügenpresse“, die den Artikel ihren 66.000 Fans kommentarlos präsentiert, unbekannt oder egal ist. Die Reaktionen? „Alle raus aus Österreich und Deutschland. Das würde ein Festtag sein“, schreibt ein „Sunny“. 27 Likes. Kein Widerspruch.

Facebook reagierte auf die Bullshit-Lawine erst einmal wie immer: gar nicht. Erst, als nach der Wahl die etablierten Medien bei der verzweifelten Suche nach Ursachen auf Facebook zeigten, sagte Mark Zuckerberg: „Das ist eine verrückte Idee“. Facebook sei nicht wahlentscheidend. So mächtig sei der Newsfeed gar nicht. Und gleichzeitig nimmt er viel Geld von Unternehmen, die glauben, diese gezielte Beschallung von Menschen sei es eben doch. Mark Zuckerberg widersprach seinem eigenen Geschäftsmodell. Er war selbst zum Fake-News-Produzenten verkommen.

Das ist symptomatisch: Erst, wenn der öffentliche Druck die Schwelle „Obama klagt an“ erreicht hat, bewegt Facebook sich. Minimal. Zuckerberg schrieb einen Post, versprach Besserung. Und verwies, wie so oft, auch auf die philosophische Problematik, Wahrheit von Lüge zu trennen. Er hob verbal die Hände: Seht her! Ich bin so machtlos wie ihr! Immerhin kündigte er einige Maßnahmen an: Ein Melde-System, Zusammenarbeit mit Journalisten, ein schlechteres Ranking von identifizierten Fakes im Newsfeed. Doch eine Woche später nannte er die Fake-News auf einer Veranstaltung „Hoaxes“, also Schwindel, die es schon immer gegeben hätte, lange vor Facebook. Der Chef der mächtigsten Meinungsmaschine der Menschheitsgeschichte spricht über massenhafte, gezielte Falschinformation, als handelte es sich um ein paar Aprilscherze von dummen Jungen. Und was sagen diese Jungen wie Yaman Abuibaid dazu? „Ich bin anderer Meinung als Zuckerberg. Fake News haben die Wahl ganz sicher manipuliert.“ Was es mit einer Demokratie macht, wenn ein großer Teil ihrer Bürger mit falschen Nachrichten versorgt wird?

Aus einem Medium der Vereinigung ist also ein Medium der Entzweiung geworden. Auch in Deutschland ist das schon länger sichtbar – unter anderem an den entfesselten Hass-Kommentaren. Justizminister Heiko Maas darf alle paar Monate den Wunsch äußern, dass Facebook endlich schnell und effektiv auf den ganzen Müll reagiert, den vor allem rechte Hetzer jeden Tag auskippen. Und Zuckerberg verweist dann gerne darauf, dass ja nur ein kleiner, lautstarker Teil problematisch sei. Als liefe das Gift des Hasses nicht schon lange durch die Adern des Organismus’ Facebook.