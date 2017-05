Der Wahlabend auf einer Pariser WG-Party

„Vor fünf Jahren ging es noch um eine ideologische Wahl zwischen Sarkozy und Hollande“, meint Louis, 23, der im ersten Wahlgang am 23. April noch den Sozialisten Benoît Hamon unterstützt hat. „Heute geht es nur noch darum, ein autoritäres Regime zu verhindern.“ Andere sehen das etwas entspannter: Der 25-jährige Sebastian, sowohl Deutscher als auch Franzose mit doppelter Staatsangehörigkeit, hat Macron schon im ersten Wahlgang seine Stimme gegeben. Aus taktischen Gründen, wie er sagt: „Ich wollte verhindern, dass François Fillon und Le Pen zusammen in die Stichwahl kommen.“

Angst vor der Filterblase

Aber können wir sicher sein, dass die Mehrheit in Frankreich so tickt wie wir? Oder leben wir am Ende doch in unserer eigenen Pariser Filterblase? Wirklich sicher kann sich da niemand sein, zumal nicht alle im ersten Wahlgang unterlegenen Kandidaten eine Empfehlung pro Macron gegeben haben. Der linke Politiker Jean-Luc Mélenchon zum Beispiel konnte sich nicht dazu durchringen. Dafür sagte die Zivilgesellschaft umso klarer ihre Meinung. „Es gab eine Initiative von 170 Chefärzten in Paris, die zur Wahl Macrons aufgerufen haben, weil die Wahl von Le Pen nicht mit dem hippokratischen Eid vereinbar sei“, erzählt Julia, 22. Sie studiert Medizin in Heidelberg und absolviert einen Erasmus-Aufenthalt in Paris. Helena, ebenfalls 22, studiert in Paris deutsch-französisches Recht und nahm sich des Problems lieber selbst an. Sie ging zu den Pulse-of-Europe-Demonstrationen in Paris: „Ich fand die Idee dahinter so eindeutig gut, dass ich es frech von mir gefunden hätte, da nicht hinzugehen.“

Der Wahltag zieht sich etwas. Wir haben Macron- und Le-Pen-Plakate ausgedruckt, kritzeln darauf herum und erliegen fast der Versuchung, allen ein Hitlerbärtchen zu verpassen. Unsere Nerven beruhigen wir dann lieber mit einem Spaziergang im Südwesten von Paris, in Richtung des Parks Bois de Vincennes. Unterwegs werden wir von Polizisten beäugt, denn ganz in der Nähe steigt die große Wahlparty des Front National. An diesem Ort zu sein und sich die Straßensperren der Polizei anzugucken hat etwas von einer Fahrt in der Geisterbahn: Man gruselt sich kurz und geht dann doch gefasst nach Hause, weil man zu wissen glaubt, dass alles gut wird. Jedes Wahlplakat von Marine Le Pen, an dem wir unterwegs vorbeikommen, ist völlig zerfetzt.

Alternativen: Widerstand oder Demokratie feiern

Irgendwann ist es 19.30 Uhr, nur noch eine halbe Stunde, bis die letzten Wahllokale schließen und wir endlich wissen, wer der achte Präsident oder die achte Präsidentin der Fünften Republik wird. Hat jemand Angst? Anaïs ist sich nicht ganz sicher: „Man weiß ja nie.“ Da ist es wieder, das Brexit-Trump-Gefühl. Felix, 26, der einzig politisch Aktive unter uns, geht das Problem anders an: „Ich hoffe, dass Le Pen unter 40 Prozent bleibt“, meint er, der als Direktkandidat von Bd. 90/Die Grünen in Pirmasens für den nächsten Bundestag kandidiert. „Ich denke schon, dass Macron gewinnen wird, aber es ist auch wichtig, mit wie viel Prozent.“

Kurz vor 20 Uhr starren alle auf den Fernseher. Auf Facebook lädt mich jemand zu einer anderen Wahlparty ein: „Entweder feiern wir das Überleben der Demokratie oder wir organisieren den Widerstand!“ Der Sender TF1 blendet einen Countdown ein. Um 20 Uhr ertönt dramatische Musik, Grafiken zucken wild über den Bildschirm, bevor das Gesicht von Macron auf dem Bildschirm enthüllt wird: Er hat die Wahl gewonnen. Das Sofa kreischt und jubelt – wenn auch nur kurz. „Besser als Le Pen“, meint Anaïs. Was Macron jetzt daraus mache, könne man aber nur schwer einschätzen, weil sein Programm noch nicht sonderlich präzise sei. „Und es ändert sich alles, wenn er dafür bei den nächsten Wahlen keine Mehrheit in der Assemblée nationale bekommt.“ Auch Louis ist nicht besonders glücklich über das Resultat: „Ich bin erleichtert, dass es Macron und nicht Le Pen geworden ist“, sagt er. „Sozial Benachteiligte werden aber mindestens so sehr unter ihm leiden wie unter Hollande, wenn nicht noch mehr.“