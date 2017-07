Emma Stone kritisiert Gender Pay Gap in Hollywood

80 Prozent, wenn überhaupt: So viel verdienen Hollywood-Schauspielerinnen im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen, sagt Emma Stone in einem Interview mit dem OUT Magazine. Es hänge vom jeweiligen Film ab, vom Umfang einer Rolle und davon, wie viel der Film einspielt.

Stone, 28, spielt die berühmte US-amerikanische Tennisspielerin Billie Jean King in dem Film „Battle of the Sexes“, der im Herbst veröffentlicht wird. In einem gleichnamigen Schaukampf war King 1973 gegen den damals bereits zurückgetretenen Tennisspieler Bobby Riggs angetreten. Riggs hatte zuvor behauptet, Frauen seien Männern im Tennis prinzipiell unterlegen. King besiegte ihn in drei Sätzen und setzt sich seit Jahrzehnten für Gleichberechtigung ein.