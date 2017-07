Warum sind Prokrastinierer noch nicht ausgestorben?

Der aufschieberische Charakterzug, der von Uni-Profs wie Eltern so gerne verurteilt wird, könnte also in Wahrheit eine biologische Geheimwaffe sein. Der Autor und Informatikprofessor Cal Newport argumentiert auf seinem Blog so: Der Hauptvorteil des modernen Menschen gegenüber seinen primitiveren Vorfahren sei die Fähigkeit des complex planning, da sind sich Paläo-Anthropologen ziemlich sicher. Während ein Urzeitmensch am Lagerfeuer saß, konnte er den Plan schmieden, morgen mit einem Speer auf ein Mammut zuzurennen. Andere Tiere können das schonmal nicht. Beim ersten Plan ist aber noch nicht Schluss. Was die Menschen so erfolgreich machte, war auch die Möglichkeit, verschiedene Pläne miteinander zu vergleichen. Statt mit dem Speer auf das Mammut zuzurennen, könnte sich der Lagerfeuermensch auch anschleichen und den Speer werfen. Und wenn er die verschiedenen Pläne ein Weilchen gegeneinander abwägt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er sich einen Überlebensvorteil gesichert hat, im Vergleich zur Person nebenan, die einfach losrennt.

Und hier kommt für Newport das Prokrastinieren ins Spiel. Seine einfache Erklärung fürs Aufschieben: „Dein Gehirn kauft dir deinen Plan nicht ab.” Die Evolution habe das Gehirn gelehrt, immer schön brav verschiedene Pläne miteinander abzugleichen. Aus der Erfahrung mit seinen Studenten schließt Newport: Wer eine Hausarbeit schreiben soll, aber noch keine Ahnung hat, wie genau er das machen wird, den hindert sein urzeitliches Unterbewusstsein aus Sicherheitsgründen daran, den Arsch hochzukriegen.

Wenn das nächste Mal die Motivation fehlt, hilft es vielleicht, noch ein bisschen am Plan zu feilen

Denn so haben wir es gelernt: Im Zweifel ist der unausgereifte Plan der, nach dem man mit nichts als einem Zahnstocher in der Hand plötzlich einem Mammut gegenüber steht. Und egal, welche sinnlose Ablenkung der Alternativplan beinhaltet – selbst Grashalme zu sortieren ist besser als unüberlegt loszustürzen. Das moderne Pendant von „Grashalme sortieren” wäre heute dann eben meistens „Instagram durchscrollen.” Abwegig ist diese Theorie nicht: Auch in der psychologischen Forschung wurde das Prokrastinieren schon mit den Bereichen in Verbindung gebracht, die für komplexe Planung zuständig sind.

Wenn also das nächste Mal die Motivation fehlt, mit irgendeinem unliebsamen Task loszulegen, hilft es vielleicht, sich zu fragen, ob man noch ein bisschen am Plan feilen muss. Das Gefühl kennen wahrscheinlich auch die meisten: Wenn man genau weiß, was man als nächsten Schritt zu tun hat, fällt einem das Arbeiten wirklich nicht mehr so schwer.

In der Antike galt übrigens das Weiter-Pläne-Schmieden als einzige legitime Ausrede für Prokrastinierer. Im Krieg nämlich. Das Prokrastinieren, schrieb der athenische General Thucydides, sei „nützlich nur zum Hinauszögern eines Krieges, um diesen besser vorzubereiten, und damit sein Ende zu beschleunigen.”