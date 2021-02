Wenn die Prokrastination das Leben bestimmt

Außerdem geben sie sich in der Gruppe gegenseitig Tipps, wie man mit der Aufschieberitis umgehen kann. Für jeden funktionieren andere Mechanismen. Sandra hilft positive Kontrolle. Sie kündigt zum Beispiel in der Gruppe an: „Heute will ich meine Küche aufräumen!“. In der nächsten Woche werden die anderen dann nachfragen, ob sie es auch wirklich gemacht hat. „Das ist eine Verbindlichkeit, die hilft,“ so Sandra. Martina benutzt die „Zwei-Minuten-Regel“, die sie in der Gruppe gelernt hat: Dinge, die man in unter zwei Minuten erledigen kann, werden sofort gemacht – und nicht erst auf eine der endlosen To-do-Listen geschrieben, die sich in ihrem Zimmer sowieso schon stapeln. Das führt zu schnellen, kurzfristigen Erfolgen, die sehr wichtig sind für Martina. Sie sagt: „Durch die Gruppe habe ich zum ersten Mal den Eindruck, es könnte sich wirklich was ändern in meinem Leben.“