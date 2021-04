„Es gibt niemanden, der unter Druck am besten arbeitet“

Was hilft denn nun wirklich gegen Prokrastination?

Man sollte große Ziele in kleine Schritte zerlegen – möglichst auf Tagesebene. Das macht große Vorhaben überschaubar und man hat täglich das Gefühl „alles geschafft zu haben“. Auch sich gegenseitig zu unterstützen, in dem man sich zum Beispiel in der Gruppe verpflichtet bestimmte Ziele zu erreichen, kann helfen. Wenn man sich dabei trotzdem weiterhin nicht gut fühlt muss man auseinandernehmen, was genau eigentlich das Problem ist und dafür Lösungen suchen. Ist die Ablenkung zu groß? Dann könnte man in die Bibliothek gehen. Sind die weiteren Schritte bei der Arbeit unklar? Dann sollte man mit etwas Leichtem anfangen, zum Beispiel dem Inhaltsverzeichnis, anstatt direkt in die Theorie einzusteigen. Dann hat man trotzdem am Ende des Tages schon etwas geschafft. Und die Deadline für sich selbst vor die offizielle Abgabe zu ziehen kann auch helfen.