Mein wenig ruhmreicher Auftritt bei Böhmermann

Trifft man in diesem Fummel dann auf Sexismus, der sich in einen Schleier der Ironie hüllt, ist es schwer zu erkennen, wer da vor einem steht. Dann braucht es die Beobachtung von außen, um ihn wahrzunehmen. Nachdem ich den Edition F-Artikel gelesen und ausgiebig in eine Papiertüte geatmet habe, sehe auch ich: Ja, ich bin in sexistische Kackscheiße geraten. Übrigens gemeinsam mit den Machern der Sendung, die sich das auch anders vorgestellt hatten: Die sensible Sportwageneinstellung des Computerprogramms war nicht geplant, erzählt man mir hinterher. Aha. So, so. Wäre die Aufgabe wirklich weniger sexistisch gewesen, wenn sie einfacher gewesen wäre? Es wäre zumindest weniger aufgefallen.

Im Schnitt kommen im TV zwei Männer auf eine Frau. Ein bisschen wie im Porno

Eine empirische Studie, basierend auf 4000 Stunden Sendezeit zeigt: Auf allen deutschen Sendern und durch alle Genres hinweg sind im TV weniger Frauen als Männer zu sehen. Im Schnitt kommen zwei Männer auf eine Frau. Ein bisschen wie im Porno. Oder eben in einer Fahrprüfungssituation.

Das Neo Magazin Royale im ZDF macht in Sachen Geschlechterausgeglichenheit keine Ausnahme. In den vergangenen zwei Jahren waren von insgesamt 57 Gästen nur 19 weiblich. Warum das so ist, finde ich ähnlich rätselhaft wie das Nichtvorhandensein von Frauen in deutschen Führungsetagen. Seit 15 Jahren arbeite ich beim Fernsehen und obwohl ich in den Redaktionen vielen Frauen begegne, bestimmen in den Sendern und Produktionsfirmen in der Regel männliche Menschen darüber, was wie erzählt wird. Es gibt natürlich Ausnahmen: von elf öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten haben zum Beispiel drei eine Intendantin. Woohoo!