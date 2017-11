Prinz Harry und Prinz William kämpfen gegen Jedi-Ritter

In der besagten Szene sollen Harry und William den Finn, der an der Seite der Jedi kämpft, in einem Aufzug bewachen. Finn-Darsteller Boyega hat den Dreh dieser Szene inzwischen bestätigt, schreibt The Hollywood Reporter.

Die Royals sind nicht die einzigen bekannten Gäste der kommenden Episode. Schon im März hat Gary Barlow bestätigt, dass er einen Auftritt in dem Film haben wird. Barlow ist Sänger der britischen Boygroup Take That, die vor allem in den Neunzigerjahren große Chart-Erfolge feierte.