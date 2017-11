Wie gehe ich mit meinen alternden Eltern um?

Was sollte jemand tun, dessen Eltern davon ausgehen, er oder sie würde sie im Alter pflegen?

Auch hier ist es wichtig, die Zukunft ganz offen mit ihnen zu diskutieren. Kinder sollten auch in diesem Fall ganz klar Position beziehen und den Eltern direkt sagen: „Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.“ Denn es ist immer wichtig, den eigenen Standpunkt zu vertreten – selbst wenn man die Eltern dadurch enttäuscht. Falls man sich noch unsicher ist, kann man die eigene Pläne noch offen lassen und den Eltern das auch so sagen.

Das ist ja auch wirklich eine komplizierte Entscheidung, denn man weiß ja gar nicht, wie das eigene Leben in 20 Jahren aussieht.

Genau, das ist das Schwierige daran. In zwanzig Jahren haben Sie sich vielleicht eine eigene Heimat aufgebaut und selbst eine Familie. Falls Sie sich dann persönlich die Pflege ihrer Eltern übernehmen wollen, bleibt also eigentlich nur die Option, dass Mama und Papa zu ihrer Familie ziehen. Für die aktuelle junge Generation wird es sogar noch schwieriger, denn viele Kinder sind in Patchworkfamilien aufgewachsen. Das heißt ja, dass es nicht nur zwei Elternteile gibt, die potentiell mal Hilfe brauchen, sondern sogar vier. Hinzu kommt, dass Menschen mittlerweile oft über 100 Jahre alt werden. Es ist also schon jetzt nicht unüblich, dass Kinder sich um zwei, statt um eine Generation kümmern müssen.

Woran merkt man, dass die Pflege der eigenen Eltern einem zu viel wird?

Ganz salopp gesagt merkt man es, wenn man seine Eltern anzickt, unwirsch zu ihnen ist, anordnet, befiehlt oder schimpft. Dadurch haben Kinder dann aber oft ein schlechtes Gewissen und strengen sich deshalb noch mehr an. Das führt aber wiederum dazu, dass sie noch schneller an ihre Grenzen kommen. Diese Spirale zeigt, wie wichtig es ist, sich schon vor der Pflegebedürftigkeit Gedanken zu machen: Kinder sollten sorgfältig in sich hineinfühlen, was sie bereit sind ihren Eltern zu geben. Wichtig ist allerdings, dass sie das eigene innere Nein auch ernst nehmen. Denn wenn pflegende Kinder später ständig an ihren Eltern herummeckern, ist das wirklich für alle Beteiligten eine Anleitung zum Unglücklichsein.