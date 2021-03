Wenn Eltern zu unselbstständigen Pessimist*innen werden

Also sprach ich das Thema an. Bei einem Spaziergang erläuterte ich meinem Vater, warum mich der Haltungswandel, den ich an ihm und Mama beobachtet hatte, so störte. Papa fand das interessant. Vor allem aber war er auch der Meinung, dass Mama immer verzagter, besorgter und überhaupt „wie Oma“ werde. Das Gespräch lief also in eine total falsche Richtung. Ich gab auf, ohne das Gefühl zu haben, dass Papa irgendwas gecheckt hatte.