Warum ich mein Hypochonder-Image pflege

Meinen habe ich längst gefunden: Ich bin hysterische Gesundheitsneurotikerin. Jede Schramme am Kopf ist für mich das Indiz für einen Schädel-Basis-Bruch. Klingt nervtötend, verleiht mir aber durchaus auch ein gewisses Prestige: Auf Partys bin ich nun nicht mehr bloß die, die peinlich berührt zur Musik wippt – nein, ich bin die Verrückte, die den Mund vor anderen Gästen aufreißt und sie fragt, ob ihr Rachen gerötet ist. Damit ist das Eis definitiv gebrochen.

Landläufig würde man mich wahrscheinlich Hypochonder nennen – und die meisten tun’s auch. Da Hypochondrie allerdings ein wirklich ernstzunehmendes psychisches Krankheitsbild ist, trifft das in meinem Fall weniger zu. Zwar ist für mich jeder zu biegsame Fingernagel gleich Symptom eines Calcium-Mangels, aber da ich mittlerweile drüber lachen kann, bin ich wohl eher auf der skurril-neurotischen Seite des Hypochondertums anzusiedeln.

I'm a creep, I'm a weirdo

Vor einiger Zeit wäre mir das noch furchtbar peinlich gewesen. Niemand ist schließlich gerne ein Weichei. Mittlerweile ist es aber mein Ding. Während andere stolz ihre Selfies mit Nerd-Brille und „#weird“ posten, kann ich mit richtig schrägem Shit auffahren: Eine Woche nach meiner Mandeloperation habe ich mich selbst wieder ins Krankenhaus eingeliefert, weil ich mir eine kleine Blutung im Hals eingebildet hatte. Natürlich stellte sich sofort heraus, dass da nichts ist. Über Nacht dabehalten haben sie mich aber trotzdem. Wahrscheinlich wegen meines hysterischen Panikmonologs über das Ersticken am eigenen Blut. Die Quittung für diese unnötige Aktion kam sofort: in Form der Krankenhausclowns. Offenbar wirkte ich trotz meiner Volljährigkeit in meinem zu großen Nachthemd unter meiner voluminösen Decke eher wie ein verdammt trauriger Pre-Teen. Also versuchten sie gefühlt mehrere Stunden lang, mich aufzuheitern, bis ich leidend und wutschnaubend zugleich hervorstieß: „Ich bin 22!“