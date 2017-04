Wie vermarkte ich mich selbst auf Facebook, ohne meine Freunde zu nerven?

jetzt: Sachar, nehmen wir mal an, ich habe eine neue Band gegründet. Oder einen Blog ins Leben gerufen. Oder gleich ein ganzes Unternehmen. Wie intensiv soll ich das nun in meinem Profil verkünden, ohne die Timelines und Nerven meiner Freunde zu überlasten?

Sachar Klein: Mein erster ganz grundsätzlicher Rat ist: Man sollte niemals sein geschäftliches Anliegen zum Hauptzweck seines Facebook-Accounts machen. Unsere Leben verlaufen ja heutzutage absolut dynamisch, wir gehen zur Schule, dann eventuell zur Uni, machen mal ein paar Jahre die eine Sache, dann machen wir gar nichts, dann etwas völlig anderes. Wenn man nun alle zwei Jahre mit einem völlig neuen Projekt ankommt und ausschließlich damit seine Freunde auf Facebook nervt, vergrault man eine Menge Leute. Schulfreunde, Verwandte oder auch die Arbeitskollegen aus dem vorherigen Job.

Aber meine neue Band könnte ein paar meiner Freunde ja durchaus interessieren?

Absolut. Wenn ich heutzutage einen Konzertraum mit 200 Leuten füllen will, bin ich natürlich auf Facebook als Forum angewiesen. Man muss die Sache nur richtig angehen: Viele der Freunde wissen vielleicht gar nicht, dass du seit zwei Jahren in deinem Zimmer Gitarre spielen lernst und in den vergangenen Wochen auf diesen einen Auftritt hingeprobt hast. Wenn du denen nur einen unpersönlichen PR-Post in die Timeline klatschst à la "Konzert hier und da, bitte kommen", funktioniert das nicht. Wenn du ihnen aber deine neue Passion für, sagen wir mal Heavy Metal, auf dieselbe Art mitteilst, wie du sie ihnen beim Bier in der Küche erklären würdest und gleichzeitig vielleicht noch einen Vorgeschmack in Form eines Songs oder Videos mitlieferst, ist das wesentlich informativer für alle. Es gibt schließlich nichts schlimmeres als falsche Solidarität, wenn die Freunde dann vor der Bühne stehen und sich die Ohren zuhalten, weil sie dir einen Gefallen tun wollten.

"Wer glattgebügelte PR-Sprache verwendet, erklärt seine Freunde zu reinen Kunden."

Und wenn sie gar keine Solidarität zeigen? Wenn es sie einfach kalt lässt? Soll man dann trotzdem weiter Inhalte posten?

Als ich 29 war, habe ich für eine Lernplattform für Kinder gearbeitet. Da ich dort für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig war, habe ich auch darüber gepostet. Meine Freunde, die zu 90 Prozent noch keine Kinder hatten, hat das natürlich überhaupt nicht interessiert. Gleichzeitig waren aber auch viele Journalisten in meiner Freundesliste, weswegen ich trotzdem weiter die Informationen verbreitet und auf Aufmerksamkeit gehofft habe.

Was dann wohl auch nicht geholfen hat, oder?

Ja, ich habe zwei oder drei Monate damit verschwendet. Irgendwann habe ich erkannt, dass ich einen anderen Aspekt betonen muss, damit sich meine Freunde für meine Arbeit interessieren. Für den Job bin ich damals täglich zwischen Berlin und Hamburg gependelt und habe die ersten vier Stunden meines Arbeitstages im Zug verbracht. Ich habe dann also über mobiles Arbeiten und Beobachtungen aus dem Leben im Zugabteil geschrieben. Und das fanden die Freunde dann plötzlich spannend. Mein Rat wäre also: Wenn das Projekt, die Band oder was auch immer, die Freunde nicht direkt interessiert, muss man es entweder bleiben lassen oder einen interessanten Meta-Aspekt finden.