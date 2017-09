Das große Hallo-Problem

Erste schlechte Möglichkeit: Du begrüßt jeden Menschen einzeln, umarmst, wen du kennst, schüttelst die Hand aller, die du nicht kennst, und stellst dich ihnen brav vor. Das ist zwar höflich, aber anstrengend. Und außerdem bringst du damit die ganze Feiergesellschaft durcheinander. Die einen sehen sich gezwungen aufzustehen, die nächsten müssen ihr aktuelles Gespräch, das sie schon unterbrochen haben, als du reingekommen bist, noch länger unterbrechen. Oder sie haben es zwar wieder aufgenommen als du am Kopfende deine Begrüßungsrunde angefangen hast, aber sehen aus dem Augenwinkel, wie du immer näher kommst und wissen, dass sie sich gleich unterbrechen müssen. Du willst aber kein Unterbrecher sein, niemand soll wegen dir irgendwas unterbrechen müssen! Und dann dieser schreckliche Smalltalk, den ihr, sofern ihr euch kennt, womöglich führen werdet, und in dem in jeder Silbe mitschwingt: „Wir wissen beide, dass der eine von uns jetzt seine Begrüßungsrunde durchziehen muss und der andere eigentlich gerade mit einem anderen Gespräche beschäftigt war – warum also reden wir miteinander?“

Gleichzeitig fürchtest du, dass alle, die vor dir gekommen sind, diese große Begrüßungsrunde nicht gemacht haben, und alle nachfolgenden sie auch nicht machen werden und du darum der Weirdo bist, über den alle so etwas denken wie: „Kommt viel zu spät und findet das wohl cool und glaubt dann auch noch, dass seine Anwesenheit hier so wertvoll ist, dass er jeden einzelnen von uns persönlich damit beglücken muss.“ Und weil du 19 Begrüßungen lang Zeit hast, dir über all das Sorgen zu machen, bist du nach Begrüßung Nummer fünf schon so erschöpft, dass du gerne abbrechen und dich einfach hinsetzen würdest. Aber das geht natürlich nicht.