Bitte folgen: Der Oma, die cooler ist als du

Zu sehen sind da …

... verrückte Outfits auf knittriger Haut, meistens quietschbunt und schräg, manchmal burlesk und provokant, ab und zu auch dezent und geschmackvoll. Und die wohl einzige Person über 40, die ein T-Shirt mit dem Schriftzug „Be a slut and do whatever you want!“ tragen kann, ohne abgrundtief peinlich zu wirken. Warum? Baddie Winkle zieht ihr Ding konsequent durch. Sie ist die Hippie- und Flowerpower-Oma, die Gras legalisieren will und Beerpong spielt. Sie ist auch die Posing-Queen im knappen Bikini, die ihren Hatern mehr Farbe im Leben wünscht. Du findest, das klingt verstörend? Dann hast du das Prinzip von Body Positivity echt nicht verstanden.

