Bitte folgen: Der Fotograf, der uns mitten in die traurige Realität von Mossul bringt

Dahinter steckt...

der brasilianische Fotograf und Journalist Felipe Dana. Seit 2009 arbeitet er für die „Associated Press“-Nachrichtenagentur. Bis zum November 2016 findet man auf seinem Instagram-Account vor allem Bilder aus den Slums in Rio de Janeiro. Doch seitdem ist der Fotograf immer wieder in den Irak und nach Mossul gekommen, um über das Leben dort zu berichten. Er begleitete Familien auf der Flucht und Menschen, die versuchen, zu bleiben und mitten im Krieg zurecht zu kommen. „Viele Menschen haben ihr Zuhause verloren, ihre Familie, ihre Mütter, ihre Kinder. Viele kämpfen in Krankenhäusern um ihr Leben oder müssen schlimme Zustände in Flüchtlingscamps aushalten. Aber sie verlieren nicht die Hoffnung auf ein Ende dieses Krieges und wünschen sich, eines Tages sicher in ihre Heimat zurückkehren zu können“, so beschreibt der Fotograf selbst die Situation, die er in seinen Bildern versucht festzuhalten. Und das ist auch für ihn sehr gefährlich, wie er in diesem Interview über die Entstehung seines preisgekrönten Bildes „Battle for Mosul“ erzählt.