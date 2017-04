Böhmermann schlägt sich in US-Talkshow souverän

Von Anfang an sitzen die Umlaute: „Jan Böhmermann is here tonight“, sagt Seth Meyers. Ein deutscher Moderator mit eigener Late Night, „this is very exciting for us.“ Kurz vor halb zwei nachts ist es dann soweit: Nach freundlichen Interviews mit den Schauspielern Jason Sudeikis und Andrea Martin ist Böhmermann der dritte Gast in der „Late Night with Seth Meyers“ – oft der Slot, den Meyers für den politischsten Gast vorgesehen hat.

Unter dem Applaus des Studiopublikums betritt Böhmermann die Bühne, geht zögerlich auf Meyers zu und schüttelt ihm mit Trump-typischem Gezerre die Hand. Zuerst übernimmt Böhmermann die Initiative: „Wie geht’s denn soweit?“ „Alles ist wirklich großartig in Amerika“, sagt Meyers und lacht. „Danke der Nachfrage!“ Dann übernimmt der 43-Jährige und fragt, was Böhmermann in den USA so treibe.