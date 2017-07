BER-Flughafen sucht Terminkoordinator

Erfahrung

Schichtleiter/Späti am Schlesi

Beschäftigt von 08/2016 bis heute

Als Schichtleiter und alleinverantwortlicher Manager in der besonders stressigen Nachtschicht im Späti am Schlesi habe ich gelernt, auch mit schwierigen und verplanten Menschen umzugehen, die nichts auf die Reihe bekommen – dementsprechend stressresistent bin ich. Außerdem kann ich gut mit großen Summen Geldes umgehen.

Praktikum/Kita Farbklecks

Beschäftigt von 03/2016 bis 06/2016

In dieser Zeit hatte ich eine zwölfköpfige Mannschaft von dickköpfigen Vierjährigen unter mir, die für rationale Argumente nicht zugängig waren. So in etwa ticken die Leute bei euch ja auch, oder?

Mitarbeiter / Callcenter Inbound-Outbound

Beschäftigt von 08/2007 bis 08/2008

Als Supportmanager für ein führendes Elektronik-Unternehmen in Deutschland habe ich gelernt, mit extrem frustrierten Menschen umzugehen und unangenehmen Fragen auszuweichen.

Aushilfe / Copy-Shop

Beschäftigt von 08/2005 bis 09/2005

Ich wurde während der stressigen Diplom-Abgabezeit eingestellt, wo ich jeden Tag mit dem Ergebnis verschleppter und misskalkulierter Terminplanung konfrontriert war und schnelle und unkonventionelle Lösungen für meine Klienten finden musste.

Schankkellner / Volksfest Gröbenzell

Beschäftigt von 07/2004 bis 08/2004

In diesem Job lernte ich, mich auch in einem rustikaleren Ambiente zu behaupten und eine natürliche Autorität gegenüber größeren und reicheren Menschen auszustrahlen. Zudem lernte ich, gut mit großen Summen Geldes umzugehen.

Ausbildung

Abitur / Mai 2004

Gymnasium Gröbenzell

Ehrenamtliche Tätigkeiten oder Leitungsaufgaben / Hobbys

Bei einem Aufenthalt in Thailand verbrachte ich zwei Wochen in einem Dorf, wo ich den Einwohnern das metrische System näherbrachte.

Während meiner Schulzeit war ich bei der freiwilligen Feuerwehr Gröbenzell. Brandschutz ist meine Leidenschaft!

Ein weiteres großes Hobby von mir: Kreuzworträtsel. Sie können sich also sicher sein: Mir wird nicht langweilig, wenn es mal länger dauert.

Link zu weiteren Eigenschaften online:

https://cocaine-kingdom.tumblr.com/

Was außerdem helfen könnte: