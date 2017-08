Mädchen, was würdet ihr machen, wenn ihr einen Bart hättet?

Liebe Jungs,

anfassen. So lautet die erste und kürzeste Antwort. Wenn wir plötzlich Jungs wären und einen Bart hätten, würden wir diesen Bart erstmal die ganze Zeit anfassen. Um endlich zu wissen, wie sich das anfühlt, raues Haar im Gesicht zu haben. Oder Haut, aus der raues Haar wächst und die deswegen so ein bisschen schmirgelpapiermäßig ist. Immer wieder würden wir da drüberfahren, mit der ganzen Hand und mit nur den Fingerspitzen und mit dem Handrücken auch, und dabei „Aaah“ und „Oooh“ sagen. Und als nächstes: angucken. Auch ganz viel.

Im Folgenden würden wir ihn dann erstmal wachsen lassen, den Bart. So lang und so weit wie es geht. Und unseren Bartwuchs mit dem der anderen Herren vergleichen: dichter? Dünner? Kringeliger? Filziger? Wenn er dann endlich lang wäre, würden wir darauf achten, wie sich die Umgebung zum Bart verhält. Damit meine ich jetzt nicht, wie unsere Mitmenschen darauf reagieren würden (wobei: das auch), sondern, was zum Beispiel passieren würde, wenn wir Kartoffelsuppe löffeln oder grade extremer Pollenflug ist. Wie viel wir dann von all den Sachen später im Bart wiederfänden. Überhaupt würden wir versuchen, Sachen darin oder darunter zu verstecken. Wir würden den Bart anheben und daran riechen und uns damit selbst an der Nase kitzeln. Und dann würden wir bei Minusgraden ganz schnell Fahrrad fahren, bis uns die Nase vor lauter Kondenswasser liefe, das dann in unserem Bart zu Eistropfen und -zapfen gefröre.

Wir würden uns natürlich Bartpflegeprodukte kaufen, einfach, weil das die einzige Pflegeproduktekategorie ist, die wir sonst nie benutzen können. Wir würden dann ölen und shampoonieren und kämmen, vielleicht auch erst mal nur die eine Hälfte, und danach Millimeter für Millimeter überprüfen, wie viel weicher und geschmeidiger die gepflegte Seite dann wäre. Anschließend würden wir noch ein paar Frisuren ausprobieren. So einen geflochten Zopf unterm Kinn und so Zwirbel rechts und links am Schnauzer. Nur färben würden wir nicht – wir sind ja nicht bekloppt und lassen irgendwelches chemisches Färbemittel in die Nähe unserer Gesichtshaut! Die ist ja immerhin keine Kopfhaut! Stattdessen würden wir etwas kochen und dabei so eine Barthaube tragen, damit keine Haare ins Essen fallen.

Barbiere sind für uns das, was für euch Gynäkologen sein müssen

Dann käme die große Rasur. Die aber eher in kleinen Schritten verliefe. Denn wir würden natürlich unbedingt ausprobieren wollen, was ihr alle auch schon mal ausprobiert habt: Jede erdenkliche Art von Bartfrisur mal ein paar Minuten stehen lassen, im Spiegel bewundern und lustige Selfies machen, die wir an alle unsere Freunde schicken. Den scharfkantig getrimmten Vollbart. Den Abraham-Lincoln-Bart. Den Backenbart. Den Henriquatre. Den Musketier-Bart. Den Porno- und den Super-Mario-Schnauzer. Den Ziegenbart. Vorher würden wir natürlich eine ausgefeilte Chronologie erstellen, damit wir uns nicht aus Versehen die Möglichkeit einer Variante schon wegrasieren, während wir gerade eine andere erstellen.

Dann würden wir ihn wieder wachsen lassen. Und uns einen Tick angewöhnen: Beim Nachdenken würden wir uns immer durch den Bart fahren. So ganz erwachsen und intellektuell. Aber eigentlich würden wir den Bart nur noch mal wachsen lassen, um dann nicht selbst zu rasieren, sondern zum Barbier zu gehen. Barbiere finden wir spannend, weil das Menschen sind, zu denen wir nie gehen. Ungefähr das, was für euch Gynäkologen sein müssen. Und, weil Barbiere früher auch Aderlässe und Zahnbehandlungen durchgeführt haben. Irrer Beruf also! Vom Barbier würden wir uns dann verwöhnen lassen. Oder quälen. Eigentlich wissen wir gar nicht so genau, was ein Barbier macht. Eben drum wollen wir dort hin und danach gut gepflegt und duftend – aber vielleicht auch mit Schmerzen? – wieder rauskommen.