"Man muss dem inneren Kritiker sagen, dass er auch mal chillen soll"

Wie denkst du — nach dieser Filmproduktion — über Formate wie "Germanys next Topmodel"?

Die Zuschauer schalten ja freiwillig ein. Sie schauen sich die Sendung sogar gerne an. Und ich verstehe auch, wenn man die Sendung gucken will, weil sie alle gucken. Trotzdem empfinde ich diese Formate als Problem. Sie verursachen den Schönheitswahn zwar nicht, machen es aber auch nicht besser. Und ich finde das Konzept der Sendung schwierig. Dass auf so einer großen Plattform, in so einem großen Stil, eine unhinterfragte Jury optische Vorgaben verbreitet. Dort werden außerdem Werte vermittelt wie "so wie du bist, bist du noch nicht genug" oder "du hast dich an das anzupassen, was der Kunde will". Diese Botschaften würden wir in anderen Situationen wahrscheinlich nicht akzeptieren.

Wann ist für dich denn jemand schön?

Ich finde, Schönheit muss ganzheitlich betrachtet werden. Schönheit ist für mich analog zu Attraktivität. Es ist nichts, das an Körpermaße gekoppelt ist. Natürlich spielt der Charakter, also das, was da aus einem herausleuchtet, eine große Rolle. Das kann man ja gar nicht unbeachtet lassen. Wenn ein Mensch unglücklich ist, sind seine perfekten Körpermaße, die perfekte Haut oder das glänzende Haar egal. Jemand, der nicht gesund oder traurig ist, dem es also nicht gut geht, der kann in diesem Sinne nicht schön sein. Zufriedenheit macht schön. Und in die lebendigen Schablonen aus der Werbung würde ich mich auch niemals verknallen.

Gut, Zufriedenheit macht uns schön. Hast du für Zufriedenheit einen Tipp?

Den Kritiker in einem selbst, der da mit der Peitsche steht, mal ganz genau zu beobachten. Und ihm ab und zu mal zu sagen, dass man weiß, dass er es nur gut mit einem meint und dass er das ja auch die vergangenen Jahre toll gemacht hat. Dass er aber auch mal chillen soll. Ein gesundes Selbstbild führt zu Zufriedenheit.

