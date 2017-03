Was passiert, wenn man jede Facebook-Freundschaftsanfrage annimmt?

Am Ende meines Experiments steht für mich Folgendes fest: Ein Facebook ohne Filterblase ist möglich, aber sinnlos.

Informationsramsch statt Mehrwert

Mein Facebook-Experiment hat mich in meiner Meinung bestätigt: Wir müssen Informationen und auch Quellen filtern, um uns einen Reim auf die Welt zu machen. Ich habe erlebt, wie ein unbegrenztes Öffnen der eigenen Timeline über die Freundschaftsliste mich Null Komma Null bereichert hat. Im Gegenteil: Durch meine “Ich nehme alle an”-Policy hatte ich deutlich mehr Arbeit, mich durch ramschige Informationen und vor allem seltsame Nachrichtenberge zu wühlen, bis ich das Netzwerk überhaupt noch sinnvoll nutzen konnte.

Natürlich birgt es Risiken, wenn wir filtern, mit wem wir kommunizieren oder wessen Botschaften wir sehen. Wir werden bestätigt in dem, was wir denken und blenden aus, was unser Weltbild stört. Dagegen hilft, die Wege, über die wir uns informieren selbst möglichst vielfältig zu gestalten. In Social Media unterwegs zu sein, aber auch Nachrichtenwebsites oder Zeitungen zu lesen, Nachrichten zu gucken, das kann den Tellerrand erweitern. Das bedeutet aber nicht das stumpfe Aufgeben von Filtern in sozialen Netzwerken, sondern im Gegenteil eine Investition in die Filter, zum Beispiel, beim Zusammenstellen einer Timeline oder beim Zusammenstellen der Facebook-Freunde. Das ist zumindest mein Ergebnis des Versuchsaufbaus bei diesem Facebook-Experiment.

Genausowenig, wie wir alle Leute, die wir zufällig sehen, einladen, mit uns über Politik und Gesellschaft zu sprechen, uns Nachrichten zu erzählen oder uns zu Werbemaskottchen ihrer Schwimmschulen zu machen, sind diese Handlungen in sozialen Netzwerken sinnvoll. Dort bedeutete das Weglassen von Filtern für mich einzig und allein beliebige, unverlangte Nachrichten von Männern. Das brachte gar nichts, außer ein paar Absurditäten im Posteingang, wie diesen letzten Rohdiamanten der Netzkommunikation: