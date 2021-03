Gaslighting ist subtiler psychischer Missbrauch

Die Täterin ist meine Mutter. Auf ihre Gründe (oder das, was ich darüber weiß beziehungsweise erahnen kann) möchte ich nicht im Detail eingehen. Nur so viel: Sie wuchs selbst unter sehr schwierigen Bedingungen auf und hat in ihrer Kindheit und Jugend nie Liebe oder eine enge Bindung an eine Vertrauensperson erfahren. So, wie ich sie erlebt habe, ist sie auch selbst kaum in der Lage, Gefühle und Liebe für andere Menschen zu empfinden, auch nicht für ihre eigenen Kinder. Da sie sich deshalb vermutlich (bewusst oder unbewusst) für eine schlechte Mutter hielt, musste sie eine Welt erschaffen, in der ihre Lieblosigkeit eine Berechtigung hatte. Das ist zumindest meine persönliche Interpretation der Ereignisse.