Station 20 unten

Heute gehe ich mal wieder zur Ergotherapie. Der drogenabhängige N. schmirgelt am Speckstein rum und schiebt anschließend das Pulver zusammen wie bei einer Line. Er lacht laut und freut sich. Keiner beachtet ihn. Danach geht’s direkt zur Musiktherapie. Wir hören uns drei Lieder an. Nach jedem Lied müssen wir erzählen, was wir dabei empfunden haben. Es fällt mir schwer, mich auf Kommando, in einem Stuhlkreis auf einem unbequemen Stuhl sitzend, auf Musik einzulassen. Ich muss in Stimmung dafür sein. Frage mich, warum ich da schon wieder hingegangen bin. Keine Ahnung. Langeweile. Es gibt nicht viele Beschäftigungsmöglichkeiten in der Psychiatrie.

R. hilft anderen, nur um zu zeigen, wie toll sie ist. Sie versucht S. zu erklären, dass Elvis Presley kein Lied über sie gesungen hat

L. ist wieder zurück auf Station. Sie hatte sich vor einer Woche selbst entlassen. Ist dann drei Tage in der Stadt herum geirrt ohne etwas von ihrer Umwelt mitzubekommen. Man sieht ihr diese drei Tage an.

Ich bin jetzt seit dreieinhalb Wochen hier. An manche, inzwischen entlassene Patienten kann ich mich schon nicht mehr erinnern. Manchmal merke ich erst nach ein paar Tagen, dass jemand nicht mehr da ist. Oder erst dann, wenn er wieder zurückkommt. So wie bei T. Erst als er wieder vor mir stand, fiel mir auf, dass ich ihn über eine Woche nicht gesehen hatte. Er hatte einen Alkohol-Rückfall.

Meine Zimmernachbarin R. ist einen Tag vor mir auf die Station gekommen. Inzwischen mag ich sie gerne. Auch wenn sie manchmal sehr schwierig ist. Sie macht ständig die Leute um sich herum schlecht. Sie hilft anderen, nur um zu zeigen, wie toll sie ist. Sie versucht S. zu erklären, dass Elvis Presley kein Lied über sie gesungen hat. Aber R. und ich haben oft Spaß zusammen. Man entwickelt hier sehr schnell einen Galgenhumor.

Samstagmittag. Ich habe noch auf Station Mittag gegessen und will jetzt ein paar Stunden bei mir zu Hause verbringen. Am Wochenende ist bis 22 Uhr Ausgang. Die Pflegerin schaut mich an und meint, sie müsse erst mal schauen, ob ich überhaupt raus dürfe. Sie kann mich nicht leiden. Ich sie auch nicht. Die zweite Pflegerin lächelt und betätigt den Türsummer: „Bis heute Abend.“

Alleine zu Hause zu sein fällt mir noch schwer.

Ein paar Tage später komme ich von der Entspannungstherapie zurück. Vor unserer Station steht ein Polizeiauto. Zwei Polizisten und die Ärztin steigen aus. Die Polizisten ziehen einen Mann aus dem Auto. Ein Neuer? Nein. Es ist ein Mitpatient, W., der es zum zweiten Mal geschafft hat zu türmen. Und der beide Male zu Hause aufgegriffen wurde. Hätte ihm eine Flucht gar nicht zugetraut. Er bekommt Haldol, ein Medikament, das ihn so sehr sediert, dass er manchmal fast gegen Wände läuft.

Meine Mutter gibt mir einen Zeitungsartikel. Die Diagnose Borderline – Persönlichkeitsstörung soll es nicht mehr geben. Sie ist zu ungenau. Ich frage mich: Was haben denn dann nun die ganzen Borderliner?

Der Wechsel in die Tagesklinik scheint sich doch noch hinauszuzögern. Es gibt nicht genügend Plätze. Ich hoffe, es dauert nicht allzu lange.

„Das ist ja entzückend!“ „Ich kann nicht Mutter sein, ich bin erst neun!“ „Du gehst mir aufn Sack!“ Meine Mitpatienten rufen diese Sätze quer durch die Station. Heute herrscht hier bei allen eine sehr aufgekratzte Stimmung. Ich weiß nicht, warum. Die Frau, die sagt, sie sei neun, ist etwa 50 Jahre alt. Und T. wiederholt ohne Unterbrechung den Satz „Das ist ja entzückend“ und „reizend“. Er wirkt gestresst. Gar nicht entzückt. Die vermeintlich neunjährige Frau wird aggressiv, weil jemand sie nach Kindern gefragt hat. W. sagt, ihm geht das alles „auf den Sack“. Ich gehe in mein Zimmer.

Heute war mal wieder Oberarzt-Visite. Ich bekomme jetzt abends auf mein Drängen hin Baldrian. Ich frage mich, warum nicht generell erstmal versucht wird, mit natürlichen Mitteln zu helfen, bevor man zu den harten Medikamenten greift?

W. hat schon länger keinen Fluchtversuch mehr unternommen und seine Medikamente werden etwas reduziert. Man kann sich inzwischen ganz gut mit ihm unterhalten und er wirkt nicht mehr ganz so langsam. Dafür dringt aber auch seine Schizophrenie immer mehr durch. Er humpelt plötzlich ein wenig und erzählt mir, dass er aus einem Fenster im ersten Stock springen musste, weil ein Schatten ihn verfolgte. Außerdem würde sein Herz nicht mehr schlagen, seitdem er einmal gestorben ist und doch noch eine Chance bekommen hätte. Ich mag ihn.

Nach vier Wochen in der Psychiatrie höre ich auf zu schreiben. Ich habe mich an meine neue Umgebung gewöhnt. Sechs Wochen, nachdem ich auf Station 20 angekommen bin, werde ich endlich in die Tagesklinik entlassen.

Was bleibt

Dieser Text ist, in einer Rohform, direkt während des Psychiatrieaufenthalts entstanden. Das Schreiben hat mir geholfen, meine Erlebnisse zu verarbeiten.

Inzwischen ist dieser Psychiatrieaufenthalt sieben Jahre her. Danach war ich noch einige Male in der Tagesklinik und in einer Klinik für Psychosomatik in München. Ich habe insgesamt sechs Jahre lang sechs verschiedene Antidepressiva bekommen. Ein Jahr nach nach der Psychiatrie habe ich mich dann entschieden, es ohne Antidepressivum zu probieren – was mir nach so vielen Jahren zunächst Angst machte. Heute geht es mir ohne Medikamente – mit kleineren Tiefs zwischendurch – gut. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber fürs Erste habe ich die Depression überwunden. Die Zeit in der der Psychiatrie hat mir geholfen. Ich konnte das erste Mal verstehen, dass ich eine Krankheit habe und dass ich nicht „unnormal” bin. Dass so eine Krankheit Zeit braucht und dass ich mir diese Zeit nehmen darf.

Dass es mir geholfen hat, liegt meiner Wahrnehmung nach aber nicht an der Psychiatrie selbst, sondern an der Auszeit aus meinem Alltag in der Depression.

Die Entmündigung der Menschen, die fehlenden Absprachen, das Ruhigstellen mit Medikamenten, die wenigen Beschäftigungsmöglichkeiten – das alles hat mich sehr schockiert und wütend gemacht. Ich fühlte mich stigmatisiert, entmündigt und in eine Schublade gesteckt. Um Menschen mit psychischen Erkrankungen wirklich zu helfen, muss meiner Meinung nach das Psychiatriewesen reformiert werden. Und dazu müssen unsere Stimmen gehört werden.

Die Autorin dieses Textes nennt sich Frida Golz, allerdings heißt sie eigentlich anders. Sie schreibt unter Pseudonym, weil ein Psychiatrieaufenthalt immer noch Nachteile im Beruf mit sich bringen kann. Sie hat gerade ihr Abitur nachgeholt, fängt bald ein Studium in Sozialwissenschaften an und kann sagen, dass sie nach einer sehr langen Zeit im Grau der Depression endlich im bunten Leben mit seinen Aufs und Abs angekommen ist. Zu Beginn ihres Psychiatrie-Aufenthalts war sie 23 Jahre alt.

Dieser Text erschien zuerst auf kleinerdrei.org .

Das ist ein Gemeinschaftsblog, das 2013 von Anne Wizorek gegründet wurde. Zehn feste Autor_innen und sieben Kolumnist_innen schreiben hier regelmäßig über alles, was ihnen am Herzen liegt. Daher auch der Name kleinerdrei, der im Netzjargon für ein Herz steht: eben ein <3. Die Themen reichen dabei von Politik bis Popkultur und werden stets aus einer feministischen Perspektive betrachtet. Im Jahr 2014 wurde kleinerdrei in der Kategorie “Kultur und Unterhaltung” für den Grimme Online Award nominiert.

