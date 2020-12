Wie es sich anfühlt, HIV-positiv zu sein

Die Beraterin fing an, mir zu erklären, dass diese Diagnose natürlich nicht gut sei, aber mein Leben nicht in einem schweren Maße beeinträchtigen würde. Dass es sich um eine chronische Erkrankung handele und ich eine normale Lebenserwartung hätte. Dass es eine ausgezeichnete Praxis in der Stadt gebe, die sich auf Patient*innen mit HIV spezialisiert hat. Dass sie mir erneut Blut abnehmen müsse, um eine Verwechslung oder Verunreinigung im Labor ausschließen zu können. Sie nahm mir Blut ab. Es war mir egal. Ich starrte auf den Boden und meine Gedanken malträtierten mein Gehirn. Sie fragte mich, ob ich eine Vertrauensperson habe, zu der ich gehen könne. Ich verneinte. Sie bot mir an, dass ich da bleiben könnte, solange ich wolle. Ich verneinte erneut und sagte, dass ich frische Luft bräuchte und jetzt gehen würde. Mit einem riesigen Stapel an Infobroschüren verließ ich das Gesundheitsamt und setzte mich in die Bahn nach Hause.