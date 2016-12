Der Schmerz in meiner Timeline

„Die Welt schaut zu“, posten Freunde von mir auf Facebook. Aber, ganz ehrlich, gibt es denn überhaupt etwas, das wir tun könnten? Und wenn ja, was?

Eigentlich haben wir doch schon immer zugeschaut. Zum Beispiel 1992 als Rostock-Lichtenhagen brannte. Millionen Menschen sahen damals im Fernsehen oder vor Ort die Angriffe auf eine Flüchtlingsunterkunft. Was ist dieses Mal anders?

Der Voyeurismus, der mich heute an mein Handy fesselt, ist vielleicht ähnlich. Aber das Zuschauen heute ist anders. Keine nüchternen Reporter vor brennenden Häusern, keine zugeschnittenen Fernsehberichte mit Werbepausen. Lina berichtet in einer Intensität, die kein Nachrichtenformat vermitteln kann. Dabei tritt die Komplexität des Syrien-Konflikts in den Hintergrund. Berichte, wie die von Lina, brechen pauschale Auslandsnachrichten auf eine sehr persönliche Ebene herunter. 24 Stunden auf ihrer Seite geben einen Einblick in das Leid der Menschen, die sonst nur als pauschale Massen zwischen Wetter und Lottozahlen auftauchen. In dieser Unmittelbarkeit liegt das Potenzial uns „zu schocken“.

Dieses Gefühl hat wenig zu tun mit dem reellen Leid und der Gewalt, die Menschen gerade in Aleppo erleben. Aber es ist Ausdruck einer Empfindung, die vielleicht charakteristisch für meine Generation ist

Aber gerade in der Gleichzeitigkeit von "Tatort"-Abend auf der einen und Genozid auf der anderen Seite liegt die Perversion dieses Konflikts, der medial so aufgeladen ist – finden viele zumindest. Nie konnten wir einen Krieg aus so großer Distanz so unmittelbar mitverfolgen. Hashtags wie „#SaveAleppo“, „#AleppoGenocide“ oder „#StandWithAleppo“ geben den Massakern und Gewaltverbrechen den Anstrich eines Pop-Phänomens, den manche als pietätslos empfinden mögen, als Voyeurismus am Puls der Zeit.

Aber der Massencharakter, der Twitter und Facebook zukommt, hat auch einen anderen Effekt: Er hebt das Leid Tausender auf eine Ebene, die mehr ist, als eine Nachricht. Er schafft eine Gleichzeitigkeit, die uns aus unserem Alltag reißt. Die uns fertig macht. Mich fertig macht. Und vielleicht liegt genau hierin die Ursache für die Unbeschreibbarkeit meines Gefühls: Es ist mehr, als das kurze Mitleid, das ich empfinde, wenn ich etwas Erschütterndes in meinem Newsfeed entdecke. Es ist ein inneres und andauerndes Mit-Leiden, das sich wie ein bleierner Vorhang über meinen Alltag legt.

Dieses Gefühl hat wenig zu tun mit dem reellen Leid und der Gewalt, die Menschen gerade in Aleppo erleben. Aber es ist Ausdruck einer Empfindung, die vielleicht charakteristisch für unsere heutige Informationsgesellschaft und meine Generation ist, die nie einen Krieg vor der eigenen Haustür erleben musste. Ich nenne es digitalen Weltschmerz. Ein Schmerz, der lähmt, der traurig und in einer unmittelbaren Form betroffen macht. Der sich in unsere Handys und Timelines einschreibt, sodass niemand ihn ignorieren kann.

Vielleicht braucht es diese kurze bleierne Ohnmacht, um schließlich doch noch wütend zu werden. Um aus der Zeugenposition auszubrechen, anzuprangern, anzurufen. „Glaubt nicht an die Vereinten Nationen“, ist Linas letzter Aufruf, „tut selbst etwas.“ Sie will, dass Menschen vor der russischen Botschaft demonstrieren, Ehrenamtliche sollten ihre Hilfe anbieten oder spenden. Aber vor allem sollten wir nicht aufhören, über Aleppo zu sprechen. „Vergesst uns nicht“, sagt sie immer wieder. Seit drei Stunden hat Lina nichts mehr gepostet.

