„Brutalistische Bauten sind sehr fotogen“

Online und in den sozialen Medien ist der Brutalismus schon seit ein paar Jahren sehr beliebt. Es gibt hunderttausende Fotos auf Instagram, der Tumblr „Fuck Yeah Brutalism“ hat massenweise Fans, es gibt Brutalismus-Facebookgruppen und Listen mit den schönsten brutalistischen Bauten weltweit. Aber was fasziniert die Menschen so am Brutalismus? Warum wird er ausgerechnet in den 2010er Jahren wiederentdeckt? Und wieso wird jetzt trotzdem ein „SOS“ gesendet? Sind die Gebäude etwa in Gefahr? All diese Fragen kann Oliver Elser beantworten. Er ist Kurator des DAM und Leiter des Projekts #SOSBrutalism, das das Museum und die Wüstenrot-Stiftung gemeinsam mit dem Online-Magazin BauNetz im Herbst 2015 gestartet haben.

jetzt: Herr Elser, wieso gibt es ein Comeback des Brutalismus?

Oliver Elser: Was heute gebaut wird, ist vergleichsweise wenig radikal. Darum staunen die Menschen vor den brutalistischen Gebäuden darüber, was mal möglich war. Welchen Aufbruchsgeist es mal gab, was sich die Architekten mal getraut haben.