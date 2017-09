„Einen Doktor macht man nicht, einen Doktor heiratet man”

Dank dieses Ratschlags kann ich meine Langzeit-Beziehungen an einem Finger abzählen. Und er hat ein gutes Stück meines Selbstwertgefühls bewahrt. Bei meiner Mutter hat es etwas gedauert, bis sie auf ihren eigenen Rat gehört hat – sie hat selbst lange ertragen. Seit sie beschlossen hat, das nicht mehr zu tun, ist sie sehr viel glücklicher.

Aus der jetzt-Redaktion

„Nie ohne Unterhemd raus, sonst kriegst du eine Nierenbeckenentzündung”

Als Teenagerin fand ich Unterhemden extrem uncool. Die Hüfthose mit dem Nietengürtel sah halt viel besser aus, wenn darüber und unter dem Saum der kurzen Cordjacke noch ein bisschen Haut zu sehen war. Avril Lavigne trug auch keine Unterhemden. Meine Freundinnen auch nicht. Und überhaupt waren Unterhemden was für Kleinkinder oder Omas.

Also fror ich mich durch die Winter meiner frühen Adoleszenz und meine Mutter ereilten regelmäßig Kälteschauer, wenn sie meine Hüfte hervorblitzen sah, selbst, wenn sie dabei in einem geheizten Raum stand. „Du verkühlst dir die Nieren!“, sagte sie und wie schmerzhaft eine Nierenbeckenentzündung sei, ich solle doch BITTE ein Unterhemd anziehen. Meine Nieren waren für mich allerdings bloß etwas, von dem ich im Biologieunterricht schon mal gehört hatte. Aber solange ich sie nicht sehen oder spüren konnte, waren sie mir herzlich egal.

Und dann, irgendwann mit Anfang Zwanzig, als ich schon nicht mehr daheim wohnte, erwischte es mich: Ich bekam die besagte Nierenbeckenentzündung. Ich weiß noch, dass ich nachts mit höllischen Rückenschmerzen aufwachte und seltsamerweise (oder natürlich?) als erstes dachte: „Oh Gott, das sind bestimmt die Nieren!“ Ich googelte Nierenerkrankungen und nachdem ich drei Stunden durchgehalten hatte, rief ich um sechs Uhr morgens wen an? Meine Mutter natürlich. Die mir zum Glück keinen Vortrag über Unterhemden hielt, sondern mich sofort zum Arzt schickte. Und so saß ich später an diesem Morgen im Wartezimmer eines Urologen, litt fürchterlich, ließ mich von einer irre empathischen Dialyse-Patientin trösten (der es mit Sicherheit sehr viel schlechter ging als mir) und dachte immer wieder: „Mama hatte sososooo Recht!“

Nach dieser Episode trug ich immer Unterhemden. Eine Zeit lang im Winter sogar einen extra Nierenwärmer aus Wolle. Und ich trage bis heute Unterhemden, wenn die Außentemperatur unter zehn Grad sinkt. Bis 20 Grad stecke ich zumindest mein T-Shirt in die Hose. Außer bei größter Hitze praktiziere ich so gut es geht die luftdichte Abriegelung aller Rumpfteile.

Nadja Schlüter

„Einen Doktor macht man nicht, einen Doktor heiratet man”

Bei uns zu Hause gab es nie, weder für mich, noch für meine Schwester, konkrete Ratschläge, wie der richtige Mann an unserer Seite auszusehen habe. Natürlich wurde jeder potenzielle Anwärter misstrauisch beäugt und ihm kritische Fragen gestellt. Nicht fehlen durfte auch die obligatorische, im Familienkreis ausgesprochene Drohung, ihn mit dem Luftgewehr (das der Legende nach auf dem Dachboden lag und von dessen Anwesenheit geschweige denn Funktionstüchtigkeit sich niemals jemand überzeugen konnte) vom Hof zu jagen.

Das einzige, was mein (doktortiteltragender) Vater gerne zu sagen pflegte war: „Einen Doktor macht man nicht, einen Doktor heiratet man.” Er wollte damit wahrscheinlich klarstellen, dass eine Doktorarbeit eine ziemliche Plackerei ist und man sich die Mühe besser nicht macht und sich den Doktortitel lieber auf einem einfacheren Weg aneignet.

Früher, da fand ich diesen Ratschlag hauptsächlich nervig und vielleicht auch ein kleines bisschen witzig. Später, als sich meine Interessengebiete von Teenie-Themen hin zu gesellschaftspolitisch relevanteren Dingen verlagerten, merke ich, wie sexistisch dieser Spruch doch war und wie wenig er zu der Lebensrealität unserer Familie passte. Damit war die Weisheit als einer der peinlichen Papa-Sprüche abgehakt.

Meine Mutter hatte sich den Doktortitel meines Vaters nie zu eigen gemacht. Wenn doch einmal ein an Frau Dr. adressierter Brief ins Haus flatterte, sagte sie: „Ach, so schlecht sieht das ja gar nicht aus...”. Aber das wars dann auch. Es wurde mir auch nie als ein erstrebenswertes Ziel vermittelt, mich auf den Erfolgen einer anderen Person auszuruhen und mich ausschließlich dem gut Aussehen hinzugeben.

Ich bin mir absolut sicher, dass ich, als wenig erfolgreiche und wenig strebsame stille Teilhaberin an der Seite eines erfolgreichen Mannes, nie das wäre, was sich mein Vater für mich wünschte. Ich kann ihn nicht mehr fragen, er ist vor zwei Jahren verstorben. Eigentlich hatte ich nie vor, einen Doktor zu machen. Seit seinem Tod ist der Wunsch in mir entstanden, doch noch zu promovieren, damit ich sagen kann: „Ich mache meinen Doktor selber, ich brauche ihn nicht heiraten. In your face!”

Berit Dießelkämper