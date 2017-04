Ein Gedichtband wie ein Instagram-Feed

Das Thema liegt Rupi wohl auch darum am Herzen, weil es sie selbst betrifft: Sie ist die Tochter indischer Eltern, die nach Kanada ausgewandert sind, als Rupi vier Jahre alt war. Sie wurde streng und im Sinne der Kultur ihrer Heimatregion erzogen. Dass sie „Gedichte über Trauma, Missbrauch, Verlust und Heilung aus dem Blickwinkel einer Punjabi-Sikh Einwanderin“ schreibe, sei darum ungewöhnlich, sagte Rupi im vergangenen Sommer dem Guardian. „Südasiatische Frauen müssen eigentlich still sein und dürfen keine Meinung haben.“ Öffentlich über so intime Themen wie Vergewaltigung, häusliche Gewalt oder Sex zu schreiben und zu sprechen, war für Rupi Kaur also eine Grenzüberschreitung. Ihre Eltern sorgten sich darum, was eine potenzielle Schwiegermutter wohl ein mal über diese junge, gar nicht stille Frau denken würde. Doch seit das Buch veröffentlicht und so erfolgreich ist, unterstützen auch sie die Kunst ihrer Tochter.

Und deren Erfolgsgeschichte geht weiter: Schon vergangenes Jahr im Oktober hat Rupi Kaur den Vertrag für einen zweiten Gedichtband unterzeichnet, der im Herbst 2017 erscheinen soll. Gerade überarbeitet sie ihn. Wie man – natürlich – auf Instagram sehen kann.