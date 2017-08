Jungs, sorgt ihr euch um eure Fruchtbarkeit?

Liebe Mädchen,

Stellen wir uns unsere Fruchtbarkeit mal als eine Person vor. Nennen wir sie mal, höhö, Samuel. Samuel begegnet uns im Laufe unseres Lebens immer mal wieder. Diese Begegnungen und damit unser Verhältnis zu Samuel ändern sich im Laufe unseres Erwachsenwerdens.

Dass Samuel existiert, realisieren die meisten von uns in der Pubertät. Beziehungsweise dann, wenn wir anfangen, Sex mit jemand anderem als uns selbst zu haben. Wenn wir, wie du sagst, begeistert davon sind, was man da alles erleben kann und das natürlich ganz dringend sehr oft wollen. Nur: Samuel ist dabei anfangs definitiv nicht unser Freund. Eher ein Risiko. Wenn wir uns grade mitten in unserer Begeisterung befinden, kann er ziemlich nerven. Samuel ist die Gefahr einer Schürfwunde oder eines gebrochenen Handgelenks, das wir beim Skaten bekommen können und wegen dem unsere Mutter uns befiehlt, einen Helm aufzusetzen und Ellbogen- und Handgelenkschoner zu tragen. Samuel ist aber auch die Erkältung, vor der uns Mama warnt, wenn wir als Sechsjährige den ganzen Tag im Freibad Arschbomben machen wollen und dann zu hören bekommen: „Komm mal lieber raus jetzt, du hast schon ganz blaue Lippen!“ In dieser Phase fürchten wir unsere Fruchtbarkeit also, gleichzeitig müssen wir auch immer auf sie aufpassen. Wir arrangieren uns in dieser Phase mit Samuel also primär aus Vernunftgründen.

Irgendwann beginnen wir aber zu ahnen, dass Samuel vermutlich später wichtig werden wird. Dementsprechend haben wir, meistens nach Lektüre einer neuen Gefahrenmeldung, kurze Phasen, in denen wir Unfruchtbarkeits-Prävention betreiben. Wir tragen unser Handy eine Weile lieber in der Gesäßtasche als vorne. Wenn wir viel Rad fahren, erkundigen wir uns nach Sätteln, die so einen Luftschlitz haben, der angeblich kühlen und einer Überhitzung des Hodens vorbeugen, weil das ja schlecht sein soll. Meistens wandert das Handy aber irgendwann wieder nach vorne, weil es ungemütlich ist, da ständig drauf zu sitzen. Und den Sattel löschen wir wieder aus unserem Amazon-Einkaufskorb, weil er uns zu teuer ist. Unsere Angst vor Unfruchtbarkeit kann man vielleicht ganz gut mit dem menschlichen Verhalten in Sachen Klimawandel vergleichen. Wir ahnen, dass wir ein bisschen achtsamer sein müssten, aber wenn das auf Kosten der Bequemlichkeit geht, erscheinen uns die Gefahren doch ganz schön weit weg.

Heißt auch: Wir sprechen da eher nicht drüber. Unfruchtbarkeit ist kein klassisches Thema für eine Jungsrunde. Höchstens in Form von blöden Witzen. Wenn es in einer Halbstarken-Runde um Unfruchtbarkeit geht – was ziemlich unwahrscheinlich ist – sagt vermutlich irgendwann einer einen Satz wie: „Unfruchtbar sein? Wäre doch voll praktisch, Mann. Kannste voll rumvögeln, ohne dass eine schwanger wird.“

Unser kurzsichtiger und pennälerhafte Umgang mit dem Thema hat vermutlich was damit zu tun, dass der Wunsch nach eigenen Kindern für die meisten von uns bis ins Erwachsenenalter weit weg ist. Was wiederum vermutlich zu einem beträchtlichen Teil an gesellschaftlichen Normen und Gewohnheiten liegt, denen wir von Kindesalter ausgesetzt sind: Dreijährige Mädchen kriegen Puppen geschenkt und spielen Mama. Dreijährige Jungs kriegen einen Fußball und bolzen aufs Tor.

Irgendwann aber beginnen wir unsere Fruchtbarkeit aka Samuel, the Spielverderber, mit anderen Augen zu sehen. Manche von uns kommen selbst drauf, dass der ja eigentlich doch ein guter Typ ist. Der vermutlich etwas größere Teil von uns braucht dafür ein paar Schubser, die nicht selten von unseren Freundinnen kommen, die da gedanklich schon etwas weiter sind.