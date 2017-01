Warum finden junge Menschen Martin Schulz gut?

Bis dahin war der 60-Jährige vielen jungen Menschen kein Begriff. An diesem und dem nächsten Tag aber tauchte Schulz, vermutlich zum ersten Mal, in den Timelines abertausender junger Deutscher auf. Und zwar als eine Art Held. Als einer, der in der ganzen Ratlosigkeit, wie man mit Rechten umgeht, was genau es noch mal war, was eine Demokratie aushalten muss, aufsteht und Kante zeigt.

So wurde er zu einer Projektionsfläche für die Hoffnung alle jener, die spüren, dass Nationalismus und Hass sich langsam breitmachen, sich aber zu alleine und ohnmächtig fühlen, um aufzubegehren. Das Video des Rauswurfs verbreitete sich noch an diesem Tag rasend schnell im Netz, erreichte alleine auf Schulz Facebook-Seite 14 000 Likes und wurde rund 5000 Mal geteilt.

Seit am Dienstag bekannt wurde, dass Schulz nun Kanzlerkandidat der SPD ist, ist die Euphorie groß. Größer, als sie bei Sigmar Gabriel als Kanzlerkandidat je gewesen wäre. Doch gleichzeitg rätseln viele: Warum schneidet dieser Mann bei jungen Menschen so gut ab? Was hat er, was andere vielleicht nicht haben? Ist er überhaupt wirklich so beliebt? Oder wird da viel „herbeigeschrieben“, wie es in manchen Facebook-Kommentaren heißt, die jedoch oft von Menschen stammen, die niedliche Hunde, Anonymous-Masken oder Wikinger als Profilbilder haben.

Um ehrlich zu sein: Wir wissen es nicht. Wir können uns dem Phänomen aber nähern, in dem wir junge Menschen einfach danach fragen.

Lukas Westner, der wegen Martin Schulz nun Parteimitglied wird: