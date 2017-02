Der Umgang mit Abtreibungen wird gerade wieder zum Politikum

Ich bin mit dem Gedanken aufgewachsen, dass Abtreibungen selbstverständlich möglich sind. Schwanger zu sein, hieß für mich nicht automatisch, ein Kind zu bekommen. Es hieß, schnell entscheiden zu müssen, ob man eines bekommen möchte. Ich habe mir deshalb zwar oft die Frage gestellt, ob ich selbst ein Kind abtreiben könnte – aber nie die danach, inwieweit Schwangerschaftsabbrüche generell möglich sein sollten.

Gerade wird aber das, was ich und viele andere als persönliche Entscheidung verstanden haben, wieder zum Politikum: Eine grüne Lokalpolitikerin ruft zum Boykott gegen ein Krankenhaus auf, das Schwangerschaften nur noch im medizinischen Notfall abbrechen will. Ein Stadtrat in Mannheim rappt gegen Abtreibung und zeigt reale Filmaufnahmen einer solchen in seinem Musikvideo. Ein prominenter Gynäkologe spricht davon, dass das Statistische Bundesamt die seit den 90er Jahren offiziell sinkenden Zahlen zu Schwangerschaftsabbrüchen schönen würde. Plötzlich finde ich mich im Freundes- und Kollegenkreis diskutierend wieder. Es scheint nicht mehr so klar, ob unser liberales Konzept zum Thema Abtreibung wirklich so selbstverständlich und von der Mehrheit gewollt ist.

Auch Prof. Dr. Wolfgang U. Eckart, Direktor am Institut für Geschichte und Ethik der Medizin an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, teilt meinen Eindruck: „Ich habe das Gefühl, es wird im Moment so viel und kontrovers über Schwangerschaftsabbrüche gesprochen wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Vor allem die Stimmen der Abtreibungsgegner werden wieder lauter“.