Pornhub präsentiert Kollektion bei der New York Fashion Week

Die heißen Teile mussten bei der Fashion Week natürlich auch angemessen präsentiert werden. Deshalb verwandelte sich die Galerie für zeitgenössische Kunst in New York, eine Location der New York Fashion Week, kurzzeitig in einen Stripclub – mit Rotlicht, vielen Dollar-Scheinen und natürlich echten Strippern als Models.

Bleibt nur zu hoffen, dass das nicht der nächste Streetwear-Trend wird und man bald in den Straßen nicht überall Menschen in Pornhub-Jacken begegnet.

