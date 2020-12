Weg mit den „lustigen“ Socken!

Ein Unternehmen aus Schweden hat daraus ein Geschäftsmodell entwickelt, es begann damit, seine „happy socks“ im Sechserpack an den Mann – oder aber die Frau – in der Stil-, Quarter- oder Midlife-Crisis zu bringen. Seitdem sieht man immer mehr Menschen mit sinnfreien Sprüchen an den Sohlen: „If you can read this“, sagt der eine Fuß, „bring me a beer“, sagt der andere. Grinsende Fratzen, mürrische Katzen, skelettierte Stinkefinger: Die Auswahl steckt knöcheltief im Klischee.