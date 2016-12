Danke für "Last Christmas"!

Dann gibt es aber doch diesen kurzen Moment, dieses wohlige Gefühl, das man gleich danach wieder vergisst oder verdrängt, weil man es sich nicht zugesteht. Dieses Bald-ist-Weihnachten-Gefühl. Und für einen Moment schießen Bilder von einem idyllischen Winterausflug in den verschneiten Bergen durch den Kopf. Vielleicht sehnt man sich sogar danach. Wenigstens für einen kurzen Augenblick. Bevor man sich wieder wach rüttelt und der nächste Gedanke sich breit macht: „Oh nein. Jetzt geht das schon wieder los.“

Und es geht uns mit ziemlich vielen Dingen an Weihnachten so. Zum Beispiel mit Glühwein. Eigentlich mag man keinen Glühwein. Er ist viel zu süß und zu teuer. Und trotzdem trinkt man ihn in der Weihnachtszeit – wenn auch nur, um damit ein wenig mehr in Weihnachtsstimmung zu kommen. Genau so ist es mit Lebkuchen. Oder auch mit Weihnachtsmärkten. Sie sind viel zu voll und extrem überteuert. Und dennoch verabredet man sich mindestens einmal mit Freunden, um über den Weihnachtsmarkt zu schlendern und dort vielleicht auch einen Glühwein zu trinken, den man eigentlich gar nicht mag. Für die Weihnachtsstimmung.

Eben so geht es uns auch mit „Last Christmas“. Vielleicht mögen wir den Song nicht, aber wir hören ihn uns trotzdem an. Für die Weihnachtsstimmung. Kaum ein Lied prägt dieses Gefühl von Weihnachten mehr als „Last Christmas“. Die Föhnfrisuren, das Weihnachtsidyll-Video und der eingängige Refrain sind zum Kult geworden und gehören für uns zu Weihnachten dazu – auch wenn wir das nicht wahrhaben wollen. Nicht umsonst landet der Song aus dem Jahr 1984 jedes Jahr aufs Neue wieder in den Charts. (Aktuell ist er auf Platz 18 der deutschen Single-Charts.)

Wer das Original nun aber wirklich nicht mehr hören kann (zumindest fürs erste), der kann sich zur Abwechslung mal die Coverversionen anhören. Zum Beispiel diese hier von Erlend Oye.