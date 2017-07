Wie es ist, auf ein Konzert zu gehen, um zu pennen

Diejenige, die sich das ausgedacht hat, ist Julia Buch. Sie hat an der Pop-Akademie in Mannheim Musik studiert und hatte die Idee zu einem Schlafkonzert in einem Traum. „Als ich dann aufgewacht bin, dachte ich, Mensch, das ist doch genau das, was wir heute brauchen: Musik und Entschleunigung!“, erzählt die 26-Jährige und erinnert sich an die Zeit vor fünf Jahren. Ihr Konzept: Alle Konzertbesucher kommen in einem Raum zusammen, um 70 Minuten lang bei Livemusik auf Matratzen liegend und in Decken eingemummelt zu entspannen und um zu schlafen.

Einschlafen ausdrücklich erlaubt

„Dieses Konzert findet ausschließlich im Liegen statt“, tönt eine Ansagestimme vom Band durch den Saal. Tanzen, pogen, Stage Diven, ausrasten – all das ist also heute nicht geplant. All das, was bei normalen Konzerten zur Grundausstattung gehört, soll es hier nicht geben. Aber dafür, so erzählt es die Stimme weiter, ist Einschlafen ausdrücklich erlaubt. Kann das funktionieren?

Der barocke Festsaal, in dem sonst Paare ihre Hochzeit feiern, füllt sich langsam mit Konzertbesuchern. Auf dem Parkettboden liegen Matratzen. Aufgerollte Fleecedecken am Fußende. Es hat etwas von einem ersten Besuch in einem Yogastudio. Tippel, tippel. Blick rechts, Blick links. Liegt da schon jemand? Brauch ich die Decke wirklich? Wurschtel, wurschtel.

Die 22-jährige Annika muss ihren Eltern erstmal erklären, dass man sich einfach schon auf die Matratze setzen könne. Sie hat den beiden den Konzertbesuch zum Mutter- und Vatertag geschenkt und findet, dass Entspannung genau das Richtige sei. „Oder?“ Annikas Eltern nicken wild. Schick und ordentlich gekleidet sehen die beiden aus und auch ein bisschen so aus, als würden sie sich fehl am Platz fühlen. „Mal abwarten“, sagt Annikas Vater.

Dann schließen sich die Flügeltüren. Der Blick ruht auf der barocken Schnörkeldecke. Glitzernde Kristallleuchter. Es riecht nach Sonnencreme und nach einem Hauch teurem Parfüm – nach Baden-Baden im Sommer eben. Und dann kommen die Musiker in den Raum. Julia Buch spielt Klavier und singt. Begleitet wird sie von Gitarrist Kosho, der auch für die Söhne Mannheims auf der Bühne steht, und Schlagzeuger Thorsten Rheinschmidt.

Mit den Schlafkonzerten möchten sie eine neue Perspektive auf die Musik werfen – im Liegen eben. „Viele Musiker sind zu Tänzern oder Models geworden, aber die wenigsten können sich noch hinter die Musik zurückstellen“, sagt Buch. Bei ihr jedoch gibt es auf der Bühne keine Show – nichts zu sehen: „Die Musik soll für sich stehen.“

Kann man dann nicht gleich auf dem Sofa zu Hause liegen bleiben und Musik hören? Sie findet nicht. Ihre Konzerte seien ein Liveerlebnis. Dadurch, dass man am Boden liegt, hört man die Instrumente nicht nur, sondern spürt sie als Vibration am ganzen Körper. Und man fühlt die Präsenz der anderen, auch oder gerade weil keiner einfach aufsteht oder einen ablenkt wie vielleicht zu Hause.