Amazon-Kaufhilfe "Alexa" bestellt ihren Besitzern eigenmächtig Puppenhäuser

Denn am Ende des Beitrags sagte Moderator Jim Patton nämlich Verhängnisvolles: "I love the little girl, saying ‘Alexa ordered me a dollhouse.’” Zu Deutsch: "Ich liebe das kleine Mädchen, wie es sagt: Alexa hat mit ein Puppenhaus bestellt." Das klingt zunächst harmlos. Aber weil sich die Wörter 'ordered' und 'order' sehr ähnlich anhören, nahmen die "Alexas" in den Wohnzimmern der Zuschauer anscheinend den Befehl "Alexa order me a dollhouse" - also "Alexa bestell mir ein Puppenhaus" - wahr.

Nach der Sendung beschwerten sich deshalb dutzende Zuschauer beim Sender: Patton hatte mit dem Zitat ihre eigenen "Alexas" dazu gebracht, ein Puppenhaus zu bestellen.