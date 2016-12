Diese neun Pflanzen und Tiere wurden nach Obama benannt

Denn nach Obama wurden in den vergangenen Jahren mehr Tiere und Pflanzen benannt, als nach jedem amerikanischen Präsidenten vor ihm. Neun Pflanzen, die im Laufe seiner achtjährigen Amtszeit entdeckt worden sind, gehören jetzt zu Obamas Familie.

Unter den Tieren sind niedlich-bunte Fische, seltene Vögel, aber auch der ein oder andere Parasit. Sogar eine seltene Baumflechte ist nach Obama benannt. Der Entdecker des Schildkröten-Parasitenwurms „Baracktrema Obamai“, Thomas Platt, hat zum Beispiel im „Journal of Parasitology“ darauf bestanden, dass die Benennung keineswegs als Beleidigung, sondern als Kompliment für Obama gemeint sei. Der Wurm, der so dünn ist wie ein menschliches Haar, habe ihn einfach an Obama erinnert, weil er sehr widerstandsfähig sei. Dazu sei der Wurm lang, dünn – und „cool as hell“.

