Ohne Hose: Auf Instagram ziehen junge Touristen jetzt blank

Die Hosen runterlassen auf dem Times Square, in den Alpen oder vor der Golden Gate Bridge – die sozialen Netzwerke sind gerade voll von Ärschen auf Reisen. Mal alleine, mal in Gruppen recken die Touristen ihre Hinterteile in die Kamera. Auf dem Account „cheekyexploits“ finden solche Bilder eine virtuelle Heimat. Gestartet mit einer Protagonistin, postet der Account unter dem Hashtag #cheekyexploits auch Bilder von Nachahmern aus der ganzen Welt und teilt sie mit den 165.000 Abonnenten. Noch beliebter ist das Profil „getnakedaustralia“ mit 167.000 Followern, das seit Mai 2016 nackte Australier feiert.

Was steckt dahinter? Noch bevor „cheekyexploits“ im Juli 2016 das erste Foto postete, ging im April 2016 der Account „thetravelinbum“ online. Der verbindet nackte Hinterteile mit den Coming-Out-Geschichten von schwulen Männern. Die Botschaft: Nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich alle Hüllen fallen lassen. Bei „cheekyexploits“ scheint es aber kein tieferes Ziel zu geben.