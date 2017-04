Was passiert, wenn Tausende zusammen ein Bild malen?

Was dann begann, war ein Kampf. Die Leinwand wurde zu einem Schlachtfeld um die Vorherrschaft über die Pixel. Es bildeten sich Teams, in eigens dafür geschaffenen Micro-ComunitiesSubreddits, jede mit einem klaren Ziel: Die eigene Vision kollektiver Kunst zu verwirklichen. Mit anderen zusammen ein Bild in eine Ecke der Leinwand zu bringen, eine Figur zu zeichnen oder was auch immer. Die einen ließen Flaggen über die Leinwand wandern. Andere zeichneten eine Mona Lisa, der wieder andere dann Teufelshörner wachsen ließen, wieder andere färbten die untere rechte Ecke blau, nur um diese Fläche dann wieder übermalen zu lassen. Es entstanden Schriftzüge, Zeichnungen von Comicfiguren. Und natürlich begannen ein paar destruktive Geister irgendwann, ein riesiges schwarzes Loch zu zeichnen, das alles andere verschlingen sollte (es aber nicht schaffte).

Das Timelapse-Video von der Aktion, die nach 72 Stunden ebenso unvorhergesehen endete, wie sie begann, kann man sich mehrmals hintereinander anschauen. Wegen der vielen kleinen Details, der vielen Veränderungen, die alle neue Reaktionen und Gegenreaktionen hervorriefen.

