Diese Videos zeigen, was der Mensch der Erde antut

Die fast 200 Videos, die Google vor Kurzem hochgeladen hat, bestehen aus 32 im Zeitraffer aneinandergereihten Satellitenbildern aus den Jahren 1984 bis 2016 – ein Bild aus jedem Jahr also. So sieht es aus, als fräße sich ein Holzwurm in die Küste von Al Khiran in Kuwait. In Wirklichkeit ist es ein in nur drei Jahrzehnten entstandenes, riesiges Kanalsystem.