Wie schwarze Eltern mit ihren Kindern über Polizisten sprechen

Wenn deutsche Eltern mit ihren Kindern über Gefahren sprechen, denen sie womöglich in der wilden weiten Welt da draußen begegnen können, dann beinhalten diese vor allem rücksichtslose Autofahrer, böse Männer in Gebüschen oder zu viel Alkohol beim Flaschendrehen. Die Lösung für all diese Probleme liefern sie oft gleich mit: schnell die Polizei rufen, denn die netten Menschen in Uniform werden schon alles richten.