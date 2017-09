Warum der Kampf „gegen“ die AfD oft nichts bringt

Für die meisten ist die AfD wie ein Raumschiff

Das ist traurig. Aber was mich sauer macht, ist die Reaktion vieler, die sich als Gegner der AfD bezeichnen. Bis jetzt, kurz bevor es zumindest für die kommende Legislaturperiode zu spät ist, haben weite Teile derjenigen die Rechtspopulismus strikt ablehnen, keinen wirklich wirkungsvollen Umgang damit, geschweige denn eine Strategie dagegen entwickelt.

Egal ob das medienübergreifende Beklagen von Claus Strunz AfD-esken Fragen im Kanzlerduell, Shahak Shapiras jüngste Entlarvung von Facebook-Gruppen oder das generelle Freund-Feind-Denken, das die sozialen Netzwerke bestimmt – nichts davon wird helfen, aus sieben oder acht vielleicht doch noch 4,9 Prozent zu machen. Das liegt nicht daran, dass die AfD unverwundbar wäre. Sondern eher daran, dass an ihrem Vorwurf, ihre Gegner seien selbstgerecht und abgehoben, leider etwas dran ist.

Denn immer noch behandeln die meisten die AfD wie ein Raumschiff, das bei uns gelandet ist und das man mit genug Kriegsgeheul in die Flucht schlägt. Und nicht wie etwas, das freie Bürger in Zusammenarbeit und mit der Unterstützung von Millionen Menschen auf die Beine gestellt haben. Nicht, weil sie Psychopathen sind. Sondern weil sie an etwas glauben. Was sind ihre Gründe? Warum wählen sie diese Truppe von Amateuren und Schwätzern? Allein diese Fragen werden immer noch zu selten gestellt.

Es würde sehr helfen, mal mit AfDlern zu reden, nicht immer nur über sie. Dann würde man verstehen, warum vieles „für“ sie arbeitet, was wir „gegen“ sie tun. Ich habe in den letzten Jahren immer wieder mit AfD-Anhängern und Funktionären gesprochen. Meistens eher mit jüngeren. Nicht mit verwirrten alten Rechtsradikalen, nicht mit Skinheads, nicht mit der ganz harten Sorte (die wählen sowieso eher die NPD). Sondern mit denen, die reden wollen und können. Und klar, das ist anstrengend und nervig und manchmal bringt es auch nichts, weil jemand, der ernsthaft alle Flüchtlinge als Vergewaltiger bezeichnet, auch keine Sekunde meiner Aufmerksamkeit verdient hat.

Was man aber von den anderen lernt: Die allermeisten von ihnen fühlen sich von uns falsch behandelt. Oft waren sie früher in der FDP oder in der CDU. Als sie merkten, dass ihre mitunter fremdenfeindlichen oder sehr konservativen Position nicht erwünscht waren, suchten sie sich eine Alternative. Wenn man sie jetzt, weil sie weniger Flüchtlinge aufnehmen wollen, gegen Gleichstellung sind oder die Wehrpflicht wieder einführen wollen, weil sie ihre Privilegien nicht aufgeben wollen und Angst vor dem Abstieg haben, als „Nazis“ bezeichnet oder pauschal als dumm und verloren aufgibt, was macht das dann wohl mit ihnen? Was geht in einem Menschen dann vor? Ganz im Ernst, hat sich das eigentlich irgend jemand mal gefragt? Oder ist das egal, weil sie nunmal rechts sind und damit Pech haben? Diese klare Ablehnung mag stark scheinen, aber was bewirkt sie letztlich?

Es sind nunmal echte Menschen, die hinter ihren Stimmen stehen

Wenn der gute, kluge, engagierte Jan Böhmermann in seinem Video „Was die sehr gute Partei AfD schon alles für Deutschland geleistet hat" im November 2016 minutiös aufzählte, wie wenig die Partei auf die Reihe bekommt. Aber natürlich machte er sich nebenher auch kolossal lustig über alle ihre Wähler. Und wenn er dann drei Wochen vor der Wahl auf Twitter schreibt, es sei eine „unverzeihliche Schande,“ dass wir nicht verhindert hätten, dass „erstmals seit dem Krieg die Nazis wieder in einem deutschen Parlament“ sitzen, dann klingt das auf den ersten Blick engagiert und selbstkritisch. Allein die Wortwahl „Nazis“ zeigt schon, dass wir noch nicht einmal in den Begriffen, mit denen wir das Problem behandeln, präzise und klug sind. Wir trommeln uns damit ein wenig verbal auf die Brust, aber bringt es was?

Wenn der Satiriker Shahak Shapira und „Die Partei“ AfD-Facebook-Gruppen kapern und deren Bot-Strategie entlarven, dann ist das eine sehr lustige, investigative Aktion. „Von nun an werden Sie ausschließlich von echten Menschen verarscht“, sagt er in dem Video mit dem Titel „Die Machtübernahme“. Ja, ein Coup. Aber glaubt wirklich jemand, so angesprochen würde auch nur ein frustrierter Arbeitsloser, ein Fremdenfeind, ein Homophober weniger die AfD wählen? Es sind nunmal echte Menschen, keine Bots, die hinter ihren Stimmen stehen. Und die erklären sich sowieso ständig zu Opfern, wann immer sie kritisiert werden. Der Mythos von der vermeintlich bevormundenden Linken, die sie mundtot machen will, eint sie und macht sie stärker. Was bewirkt dann eine „Machtübernahme“?